البرلمان الليبي: طلب حكومة الوفاق من النظام التركي التدخل العسكري خيانة عظمى

جهينة نيوز:

وصف البرلمان الليبي طلب حكومة الوفاق من النظام التركي التدخل العسكري في ليبيا بأنه “خيانة عظمى” داعياً إلى “الالتفاف حول الجيش الليبي لصد محاولات الغزو التركي”.

ونقلت فرانس برس عن أحميد حومه نائب رئيس البرلمان الليبي قوله في تصريح صحفي اليوم: “ندعو لجلسة طارئة في بنغازي السبت المقبل لبحث تداعيات التدخل التركي السافر، وطلب رئيس حكومة الوفاق ومن معه التدخل الأجنبي في ليبيا خيانة عظمى”.

وأضاف حومه إن “خطوة أردوغان الرعناء وجر برلمان بلاده لتأييدها ستكون لها تداعياتها الخطيرة في المنطقة، أدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العبث” مؤكداً أن الرد على النظام التركي “سيكون قاسياً”.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم فوض في وقت سابق اليوم رئيس النظام رجب طيب أردوغان بما ينوي القيام به من مخططات لإرسال أسلحة وقوات عسكرية إلى ليبيا.