إعلان الحكومة الجديدة بالجزائر واستمرار وزراء الخارجية والداخلية والطاقة

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية محند أسعيد بلعيد عن أسماء الوزراء الملكلفين بعد قرابة أسبوع من تعين عبد العزيز جراد على رأس الحكومة الجديدة..

وأفاد التلفزيون الجزائري أن عبد المجيد تبون عين صبري بوقادوم وزيرا للخارجية في الحكومة الجزائرية الجديدة ومحمد عرقاب للطاقة وكمال بلجود للداخلية. فيما عين سيد علي خالدي وزيرا للشباب والرياضة ليخلف بذلك عبد الرؤوف سليم برناوي الذي كان على رأس القطاع خلال حكومة تصريف الأعمال.كما تم تعيين محمد عرقاب على رأس وزارة الطاقة ويوسف بلمهدي في الشؤون الدينية، والطيب زيتوني في وزارة المجاهدين.

بهذا التعيين سيحافظ كل من وزير الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بلقاسم زغماتي على مناصبهم في حكومة عبد العزيز جراد، الجديدة.

وبهذا تأتي حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى مكونة من 39 حقيبة، من منهم خمس نساء.

هذا وبعد تعيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأعضاء الحكومة الحكومة سيستلمون مهامهم بداية الأسبوع القادم، فيما تقوم الحكومة الجديدة بإعداد مخطط عملها لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان في غضون أسابيع.