الحرس الثوري : نقول لأمريكا أن تتحدث بادب.. نحن أقوياء بما فيه الكفاية لكسرهم

جهينة نيوز:

قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي " لن نقود البلاد إلى اي حرب ، الا اننا لا نخشى من اي حرب ، ونقول لأمريكا أن تتحدث بادب صحيح ، نحن أقوياء بما فيه الكفاية لكسرهم عدة مرات ، ولسنا قلقين".

وأفادت وكالة تسنيم ان اللواء سلامي اشار في كلمته اليوم الخميس في الحشد الكبير للتعبويين في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران الى اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال : قوتنا كبيرة لدرجة أن الجميع يعلمون أن العقد لا يمكن فتحها من دوننا ،لقد فرضوا الحصار و الحظر الاقتصادي والصناعي والعلمي علينا لنبقى تابعين حتى نستسلم، مشددا على صمود الشعب الايراني بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية.

واشار القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الى الانجازات الدفاعية التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في ظل الحظر المفروض على البلاد لافتا انتاج صواريخ بالستية دقيقة و طائرات مسيرة على ايدي الخبراء والمتخصصين في ايران.

واضاف ، اننا وفي ظل الحظر ادركنا قدراتنا في جميع الاصعدة سواء الدفاعية او الصناعية او الاعمارية او التقنية ، اذ حققنا منجزات مذهلة وحولنا تهديدات وفتن العدو الى فرص وهو الامر الذي سارع في تعزيز استقلال الشعب الايراني.