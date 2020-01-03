أبراج الجمعة 3/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٣/ ١: لا يخاف المسؤولية، يتحمل أي شيء ليصل إلى غاياته، واثق من نفسه، متكبر ومتسلط، يشتهر بالنجاحات والتميزات وبترويض النفس، متكيف مع السلطة ودائماً عنده خطط طويلة الأمل والأجل، استقلالي، عاطفي ورومنسي، سوف يمر بفترة فيها ازعاج لكن تنتهي بالنصف الثاني من السنة، اجمالاً، الأوضاع المهنية سوف تكون جيدة على مدار السنة ٢٠٢٠، عام للتغييرات ومن الضرورة والصبر أنه يحاول أن يستغل هذه الفرص المتاحة له، للبعض تغيير مكان اقامة أو مكان عمل، أفضل عام مختلط ومنوع، فرصة للترقيات اذا وضعه يسمح

الحمل: القمر ببرجك، اشياء تخص امر عائلية او تقوم بامور منزلية والقمر يساعدك ويعطيك تحسن، تركز على زرع الحيوية والحماسة وتصوب بعض العلاقات وتعرف ما تريد وتحسم امرك، ذبذبات القمر تجعلك سعيدا، تغيير بنظرتك للناس والامور

الثور: تضخم الامور ويهزك خبر، لا تاخذ قرار قد تتراجع عن موقف بسبب عرقلة او تاجيل، راجع حساباتك وانتبه للتفاصيل في العمليات المالية، نهارك بطيء وتصطدم بظرف متعب، الامور تمشي ببطء شديد، لا تعرض عضلاتك، نهار بطيء خذ نفس طويل

الجوزاء: يوم جيد لتشارك الاصدقاء وتحقق نجاح وتطرح وعود وتخرج عن الروتين، تحتار اين تذهب، يلعب الاصدقاء دورا بحياتك، تلتقي بصديق لم تره من فترة، توقع دعوة من صديق، يوم لمخالطة الناس، تلبي الدعوات

السرطان: تفكر بالتنقل وانجاز اعمال مهمة او تشعر بحاجة للتحرك وخاصة انك تمارس سحرك اليوم، متاعب وحمل ثقيل وواجب لا تتوقعه، كن متفهم وحافظ على موقعك وكن متروي، انت سيد نفسك ولكن لا يمنع ان تستعين بذوي الاختصاص، ركز على عملك

الاسد: تخطط لتظهر قضية مهمة على الساحة وتحقق تطور وتقدم وقفزة للامام، تبدا بالتحضير لمشروع وخبر مهم من اماكن بعيدة، نجاح مالي وربح، كن متيقظا وجيد للسفر، يوم جيد للدراسة والمطالعة واستقبال وتوديع الزوار

العذراء: متغيرات ومعلومات واستثمارات وعمليات مالية وتركز على شؤون مهنية وتوقع على عقود وتوقع على قضايا ملحة وتعرف مصالح تريحك، شيء جديد يغمرك بالسعادة حتى تقدم مساعدة لاحد من محيطك، شراكة مالية

الميزان: مسؤوليات جديدة على صعيد شراكة وتعبر عن آرائك وتجد تقديرا، سوء تفاهم بسيط مع شريكك فتكون غير مكترث لمشاعر الاخرين، ابتعد عن الساحة حتى تتوضح بعض القضايا، انتبه من مشادة كلامية وركز على الشراكة

العقرب: العمل صعب تشعر بالتعب ولكن الحظ لا يتخلى عنك، مشاريعك تتحقق بمساعدة الاصدقاء، اطلب مساعدة، قدم مساعدة، تعالج قصة وتنتبه لصحتك وانه عمل مهم وتضبط خطواتك، عمل كثير ينتظرك

القوس: يوم جيد وانجاز خبر جيد، اتصال مهم وموعد مهم، توسع اسواقك وتجد من يدير شؤونك، فرصة مميزة وطارئة، ربح غير منتظر، تحسن منزلك، للبعض معالجة امور طارئة على صعيد اولاد، اخبار جيدة

الجدي: يجب ان تجد توازن بين عملك وواجباتك العائلية، يوم مضغوط على صعيد عائلي او بعض الحاجات الملحة في بيتك، تضطر لمعالجة بعض الامور الطارئة في بيتك على صعيد ترميمات او خلاف في المنزل، تلعب دور مصلح اجتماعي في العائلة، ركز على العائلة

الدلو: يوم صاخب اجتماعيا على صعيد تنقل ومقابلات، قد تكون غير راض او تتهرب من مسؤوليات بسبب ضغط العمل، بامكانك ان تقوم برحلة او جولة او سفرة قصيرة لذلك كن صبورا ومتفهما مع محيطك، أرباح مالية عن طريق مال قديم او جمعيات او هبةيوم جيد لسفر واللقاءات

الحوت: احتمال صعوبات وارتكاب اخطاء بالعمل ونفقات كثيرة، تتفاجأ بخبر مادي وفرصة مالية وتحالفات اعمال فيها ربح، اعد حساباتك المالية وخاصة ان طلاقة لسانك هي طريقك للقلوب لا تنسى ان تعزز علاقاتك حتى تحصل على هدية او مكسب