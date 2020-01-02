"بلومبرغ": "أرامكو" تخفض أسعار النفط لأوروبا بواقع 2.2 دولار

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن شركة "أرامكو" السعودية، ستخفض أسعار النفط من نوع Arab Light للمستهلكين الأوروبيين بواقع 2.2 دولار للبرميل لعقود التسليم في فبراير المقبل.

كما ستنخفض أسعار تصدير النفط السعودي لدول المتوسط مع التسليم في فبراير، بواقع 2.9 دولار.

وبالنسبة لسوق الولايات المتحدة، سيرتفع سعر النفط السعودي بمقدار 0.2 دولار للبرميل فيما لن تتغير أسعار العرض السعودي، للمستهلكين الآسيويين في فبراير.

وذكّرت الوكالة، بأن السعودية تضع جدول إمداد وفقا لطلبات المستهلكين في بداية كل شهر، فيما تخطط للحد من صادراتها النفطية بموجب اتفاقية أوبك + إلى 7 ملايين برميل يوميا.