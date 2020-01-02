ترامب و اردوغان يتفقان على ضرورة وقف التصعيد من محافظة إدلب

جهبنة نيوز:

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد وخفض التوتر في محافظة إدلب.

وقال بيان البيت الأبيض الذي نشرته رويترز "اتفق الزعيمان على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا من أجل حماية المدنيين" في اشارة منهما الى تنظيم جبهة النصرة الارهابي و الارهابيين الايغور و غيرهم من تنظيمات ارهابية.

يذكر أن الرئيسان الأمريكي ونظيره التركي ناقشا اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية في ليبيا والتصعيد العسكري في محافظة إدلب شمال سوريا، كان ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بعد أقل من ساعة من موافقة البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات تركيا في طرابلس.