يهود وصهاينة قادمون من “إسرائيل” يقيمون حفلا في كردستان العراق !

جهينة نيوز:

كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية أن اكثر من 20 يهوديا في اقليم كردستان وبعضهم جاء من الكيان الصهيوني اقاموا ما يسمى بـ (احتفال الانوار) في منطقة القوش شمال مدينة الموصل بالقرب من سهل نينوى .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” اليهود الصهاينة اشعلوا الشمعدان الصهيوني المعروف واحتفلوا بعيد ( الانوار) او الهانوكا في بلدة القوش ذات الأغلبية المسيحية في كردستان العراق لأول مرة في التاريخ خلال عطلة الأسبوع “.

واضاف أن ” بلدة القوش على بعد حوالي 50 كم شمال الموصل ، حيث يُعتقد أن النبي ناحوم قد دُفن فيها”.

واشار التقرير الى أن ” ضريح النبي ناحوم المدفون في القوش قد تم ترميمه منذ حوالي ثلاث سنوات بمنحة أمريكية بقيمة مليون دولار مصحوبة بتمويل من حكومة إقليم كردستان ومانحين من القطاع الخاص، ومن المقرر الانتهاء من التجديدات بحلول شهر أيار القادم “.

واشار التقرير الى أن ” حكومة اقليم كردستان كانت قد عينت شهرزاد مامساني ممثلاً لليهود في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الاقليم ، بهدف إعادة تأهيل الثقافة اليهودية في المنطقة ، والحفاظ على (حقوق) اليهود الأكراد هناك. بحسب تعبير الصحيفة .