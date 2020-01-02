وزير خارجية "الوفاق" الليبية يشكر نظيره التركي عقب المصادقة على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا

جهينة نيوز:

أعلنت وكالة "الأناضول" أن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، قد شكر نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على إقرار البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

و في وقت سابق كان قد وافق البرلمان التركي اليوم الخميس، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً من أصل 600 نائباً .

وتنص المذكرة التي عرضتها الرئاسة و بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان على "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.