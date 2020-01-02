كيان العدو الاسرائيلي يكشف عن اسم مطبع جديد

جهينة نيوز:

كشفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، عن زيارة كاتب سعودي إلى بلادها.

ونشرت الصفحة الرسمية لخارجية العدو الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، احتفت فيها بزيارة الكاتب السعودي، عبدالرزاق القوسي، الذي زار كيان الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا.

الكاتب السعودي عبدالرزاق القوسي الذي زار كيان الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا زعم: "الشعب الاسرائيلي طيب مسالم لا تصدر منه الا الكلمة الطيبة، وهذا بخلاف ما تصورت بدايةً عندما كنت أنظر اليه كمجتمع عسكري. رؤية الاشياء عن قرب ليست مثل رؤيتها عن بعد", فيما لم تجاهل اقتحامات المستوطنيين على المسجد الاقصى و حقول الفلسطينيين فضلاً عن شعاراتهم العنصرية.

وجاء في شريط الفيديو المنشور على هيئة البث الإسرائيلية أن الكاتب الإسرائيلي قد التقى بوزير الخارجية، يسرائيل كاتس، وبأنه لم يجد ردود فعل سلبية على زيارته تلك من أقاربه ومعارفه، ملفتا إلى ضرورة بدء التطبيع مع إسرائيل، وهي رؤية تجمعه وكثيرين يرغبون في رؤية سلام بين بلاده وإسرائيل"

وجاء شريط الفيديو تحت عنوان "السعودي الذي يحب إسرائيل: ضروري أن يكون بينا سلام".