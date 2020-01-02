أبرز 4 اكتشافات جديدة عن الجسم البشري في العام 2019

جهينة نيوز:

كثيرة هي الإكتشافات الطبيّة التي تبرز الكثير عن البشر، وقد ظهر العديد منها خلال العام 2019.. فما هي أبرز الأمور التي اكتشفناها عن الجسم البشري خلال هذا العام؟

1- الشعيرات الدموية الصغيرة: تتفرع الشرايين داخل أنسجة الجسم وتنتهي بأوعية دقيقة تسمى الشعيرات وتتكون الشعيرات من طبقة واحدة من الخلايا. فهي عبارة عن قنوات دقيقة جداً، تشبه الشعر يتراوح قطرها ما بين 0.007 – 0.014 ملم، ويتراوح طول الشعيرة ما بين 0.5 – 1 ملم، ويتكون جدراها من طبقة خلوية واحدة، يبلغ عددها عشرة بلايين شعيرة، وطولها مجتمعة حوالي 80 ألف كلم. ومساحتها مجتمعة حوالي 500 متر مربع.

2- اكتشاف عضو جديد: اكتشف العلماء عضواً جديداً تحت الجلد يتسبب بشعور الإنسان بالألم. وحتى الآن، يعتقد الخبراء أن الألياف العصبية في الجلد هي المسؤولة عن التقاط المشاعر غير المريحة، مثل الوخز والضربات.

3- كفاءة الدماغ: قامت مجموعة من الباحثين في ألمانيا بتحليل أدمغة 324 شخصاً ممن لديهم درجات متفاوتة من المعرفة العامة أو الذاكرة الدلالية، استناداً إلى الأسئلة المقدمة لهم بشأن مختلف المجالات مثل الفن والهندسة المعمارية والعلوم. وأظهر مسح الدماغ للمشاركين أن أولئك الأشخاص الذين احتفظوا ويمكن أن يتذكروا المزيد من المعرفة العامة لديهم روابط دماغية أكثر كفاءة.

4- اللسان يمكن أن يشم: قال باحثون أميركيون إنهم اكتشفوا وجود خلايا شمّ نشطة في اللسان، الذي ظل حتى الآن مسؤولا عن حاسة التذوق والتعرف على الطعم. وتوجد خلايا الشم التي ترصد الروائح في الأساس في الأنف الذي كان مسؤولا وحده عن حاسة الشم.