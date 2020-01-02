البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

حهينة نيوز

وافق البرلمان التركي اليوم الخميس، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً من أصل 600 نائباً .

وتنص المذكرة التي عرضتها الرئاسة و بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان على "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

و كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال الثلاثاء الماضي إن مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا.