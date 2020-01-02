السلطات التركية تعتقل 7 أشخاص على خلفية قضية كارلوس غصن

جهينة نيوز:

اعتقلت السلطات التركية سبعة أشخاص على صلة بمرور المدير السابق لتحالف رينو نيسان لصناعة السيارات كارلوس غصن عبر مدينة إسطنبول في طريقه إلى لبنان بعد مغادرته اليابان.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه من بين المعتقلين أربعة طيارين إضافة إلى مدير شركة شحن واثنين من عمال المطار.

وكانت صحيفة ليزيكو الفرنسية أفادت في وقت سابق بأن غصن الذى كان ينتظر المحاكمة فى اليابان غادرها متجها إلى لبنان قبل أيام دون أن تكشف كيف تمكن من ذلك حيث كان يخضع لقيود صارمة على تنقلاته مفروضة بأوامر قضائية فيما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أمس الأول أن غصن دخل إلى لبنان بشكل شرعى مشيرة إلى أن ظروف مغادرته اليابان والوصول لبيروت شأن خاص به.

وألقى القبض على غصن بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة فى مطار بطوكيو في الـ 19 من تشرين الثاني 2018 ويواجه أربع تهم تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.