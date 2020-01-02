انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة في الساحل والشمال والثلوج على هذه الارتفاعات

جهينة نيوز

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية باردة نسبيا ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطلات غزيرة أحيانا وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة انخفاضها وتصبح أدنى من معدلاتها بقليل وتزداد الفاعلية الجوية لتشمل أغلب المناطق حيث يكون الجو غائما ماطرا على فترات والهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على الـ 1200 متر.