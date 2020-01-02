الحشد الشعبي يؤمن 8 قرى ضمن عملية "شهداء القائم" جنوب الموصل

الخميس, 2 كانون الثاني 2020 الساعة 14:47 | سياسة, عربي

الحشد الشعبي يؤمن 8 قرى ضمن عملية

جهينة نيوز

أنهت قوة من اللواء 33 في الحشد الشعبي تفتيش وتأمين ثماني قرى ضمن عملية "شهداء القائم" جنوب الموصل.

وقالت مصادر الحشد الشعبي إن قوة من اللواء 33 والصنوف المساندة لها ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي انهت حتى الآن تفتيش وتأمين قرى ‎الخزگة، و‎سحل حمد، و‎خضارة الشرگية، وطرطيعات، وشجيش، ورويشديه، مالحة البگارة، و سعدية شاهد.

وأضافت ان هذه القرى تتوزع على مساحة تقدر ب 80 كم2.

و أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية 15، و25، و33، 44 واستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات ، صباح اليوم، عملية "شهداء القائم" لتطهير جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل من فلول المجاميع الإجرامية

الإعلام الحربي المركزي


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