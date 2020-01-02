السبب في منع الفنان بهاء سلطان من الغناء بمصر منذ 7 سنوات!

جهينة نيوز:

أثارت الإعلامية المصرية إسعاد يونس، ضجة بعد حديثها مع المطرب بهاء سلطان بشأن خلافه مع المنتج نصر محروس.

وخلال استفاضة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أمس الأربعاء، المطرب المصري، بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "دي إم سي"، وجهت رسالة للمنتج الغنائي نصر محروس، بشأن خلافه مع المطرب بهاء سلطان.

وتصدر اسم المطرب المصري قائمة التريندات بموقع محركات البحث "غوغل"، تحت اسم بهاء سلطان.

وجاء ذلك بعدما قالت يونس: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة أنا نفسي نفك الاشتباك خلاص كبرنا، واللي جالي مش قد اللي راح برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك إننا نصفي الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص في السوق إحنا محتاجينه".

وبدأ الخلاف بين سلطان ومحروس، في عام 2014، وقت طرحه ألبوم "سيجارة"، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر "سلطان" رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية، حتى تحدث عنها بهاء سلطان عام 2017، مع "صاحبة السعادة".

وخرج سلطان وقتها بتصريحات متلفزة، أكد فيها أنه "سجل في ألبوم "سيجارة" 14 أغنية، وصور واحدة منها في فيديو كليب، وانتهى منه كاملا منذ 3 سنوات، لكن بسبب العند ورغبات "نصر" لتجديد عقده، تفاقمت الأمور بينهما"، موضحا أنه حضر عدة جلسات مع المنتج للوصول إلى حل للمشكلة، والتي لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن.

وقال سلطان في تصريحات صحفية لجريدة "الوطن"، في شهر كانون الثاني الماضي، إنه لا يقدر على طرح أي أعمال غنائية جديدة بسبب المشكلة القائمة بينه وبين المنتج نصر محروس، وشركة فري ميوزيك.

وتحدث خلال الاحتفال بعيد ميلاده في تشرين الأول الماضي، عن أمنيته العودة للغناء من جديد، كما كان يفعل قبل 7 سنوات.

وتابع "نفسي أرجع أغني زي زمان، لكن القضايا بيني وبين المنتج نصر محروس منتهتش، وهي السبب الرئيسي في غيابي عن الفن.. لو طرحت أي عمل فني ورفعته على يوتيوب، ممكن المنتج يحذفه بكل سهولة".