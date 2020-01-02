10 مليارات ليرة من الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية لتمويل مشاريع الوحدات الإدارية في السويداء

جهينة نيوز:

تؤكد المذكرة المقدمة من لجنة التنمية في السويداء طرحها 12 مشروعاً تنموياً خاصة بالوحدات الإدارية تحتاج إلى تمويل عن طريق الوزارات المعنية وهي ثلاثة مشاريع لإقامة مجرشة أعلاف وبرغل في كل من بلدات الجنينة -داما- المنيذرة تكلفة كل واحدة منها على حدة نحو 37 مليوناً ومعمل صناعة دبس العنب في بلدة سهوة بلاطة بتكلفة تزيد على 27 مليوناً ومدجنة فروج مائدة في بلدة بكا بتكلفة تزيد على 46 مليوناً ووحدة تجفيف وتوضيب النباتات الطبية في بلدة كفر اللحف بقيمة حوالي 23 مليوناً وفرن خبز آلي في بلدة بوسان وقرية الشبكي بتكلفة 44 مليوناً يضاف إليها عدد من المشاريع الاستثمارية لمحلات تجارية ومستودعات قي بلدية عتيل بتكلفة حوالي 21 مليوناً وفي بلدة ذيبين بحوالي 14 مليوناً ومثله في سميع بحوالي 20 مليوناً وبناء محلات تجارية وصالة أفراح بتكلفة حوالي 54 مليوناً في بلدة شقا وملعب كرة قدم في بلدة مردك بتكلفة تزيد على 22 مليوناً حيث ستؤمن تلك المشاريع وفي حال تنفيذها ما يزيد على 129 فرصة عمل

عضو لجنة التنمية في السويداء علاء أبو عمار بين للوطن انه في الاجتماع الأخير برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 12/11/2019 والذي ضم جمع الجهات المعنية من وزارات ومحافظين ورؤساء وأمناء الوحدات الإدارية في المحافظات جاءت التوجيهات باعتماد مبدأ التنمية المتوازنة لكافة أرجاء المحافظة كما جرى تخصيص مبلغ عشرة مليارات ليرة من الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية لتمويل المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية كمبلغ إضافي إلى اعتمادات الخطة المخصصة للمحافظات لعام 2020 لافتاً إلى أنه تم إبلاغ اللجنة خلال اليومين الماضيين قرار رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على تمويل الـ12 مشروعاً وإدراجها ضمن خطة العام.

ولفت أبو عمار أنه إضافة إلى تلك المشاريع تم طرح 11 مشروعاً استثمارياً تنموياً على المستثمرين عن طريق لجنة التنمية في المحافظة عن طريق مديرية المناطق الصناعية في السويداء لتخصيصها واستثمارها من قبلهم شملت مشروعين لإقامة معمل ألبان وأجبان بتكلفة 300 مليون لكل معمل في المنطقة الصناعية في أم الزيتون حيث تم تخصيص أحدهما لاستثماره ومعمل أعلاف وجرش أعلاف بتكلفة 400 مليون.

كذلك جرى تخصيصه لاستثماره كما تتضمن المشاريع معملين لصناعة الكونسروة بتكلفة 195 مليوناً لكل معمل ومعمل تغليف الحبوب والبهارات وزيت الزيتون بتكلفة 200 مليون ومعمل لتجفيف الفواكه وفرزها وتوضيبها بكلفة 169 مليوناً ومعمل لصهر البازلت لإنتاج منتجات البازلت بكلفة مليار و134 مليوناً ومعمل بيرة التفاح وخل التفاح بتكلفة 445 مليوناً إضافة إلى معملين تم تخصيصهما الأول معمل بيرة كحولية وغير كحولية بقيمة 420 مليوناً ومعمل مستخلصات عشبية وطبية بتكلفة 268 مليوناً حيث سيتم تخصيص المعملين واستثمارهما ضمن المنطقة الصناعية في أم الزيتون.