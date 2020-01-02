٤٠٠ لتر مازوت مجاناً للعوائل المقيمة في القنيطرة المحررة

جهينة نيوز:

وافقت لجنة المحروقات الفرعية بالقنيطرة على منح كمية قدرها ١٣٠٠ لتر مازوت شهريا لجميع السرافيس العاملة على خط دمشق القنيطرة وخطوط القطاع الجنوبي ووضع خطة لمراقبة تلك السرافيس والتأكد من أن الكمية ستستخدم لنقل الركاب وليس الاتجار بها وضبط العملية من خلال (المانفسيت) الذي يجب ختمه بالذهاب والاياب بهدف تأمين نقل أبناء المحافظة من دمشق والقطاعين الشمالي والجنوبي، إضافة إلى موافقة اللجنة على تقديم ٤٠٠ لتر من مازوت التدفئة مجانا للعوائل التي ما زالت مقيمة في مدينة القنيطرة المحررة دعما لتلك العوائل التي لم تغادر المدينة خلال احتلالها من قبل الكيان الصهيوني.

وبين رئيس قطاع التجارة والمحروقات فرج صقر لصحيفة الثورة استفادة نحو ٩٠ % من العوائل على أرض المحافظة وبتجمعات النازحين من مازوت التدفئة وبمعدل ٢٠٠ لتر لكل عائلة منوها بأن حصة القنيطرة من مادة المازوت خلال شهر كانون الثاني ٥،٥ طلبات يوميا (الطلب ٢٢ ألف لتر) وبمعدل ١٤٣ طلبا بالشهر منها ٧٥ للمحطات والمراكز الخاصة والباقي لمحطة سادكوب، في حين أن المخصصات من البنزين طلب ونصف الطلب يوميا وبما يعادل ٣٩ طلبا بالشهر منها ٢٤ طلبا للخاص، أما حصة تجمعات النازحين بريف دمشق فهي ٤ طلبات يوميا وبمعدل ١٠٤ طلبات غالبيتها للتدفئة وبذلك يكون حصة القنيطرة وتجمعاتها ٢٤٧ طلبا وما يعادل نحو ٥،٤ ملايين لتر من مادة المازوت خلال كانون الثاني.

من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة المهندس علي زيتون إنجاز خطة توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة على أرض المحافظة حيث تم توزيع نحو ٤،٤ ملايين لتر على نحو ٢٢ ألف أسرة وبواقع ٢٠٠ لتر لكل الذين اكتتبوا على المادة، مؤكدا موافقة لجنة المحروقات على دعم القطاع الزراعي ومنح الجرارات الزراعية مخصصاتها من المادة للأعمال الزراعية في الأراضي المراد استثمارها بهدف تنفيذ الخطة الشتوية، مع ضرورة ربط تلك المخصصات بالإنتاج الفعلي، علما أن الكميات المحددة لكل جرار ١٥٠ لترا شهريا.

وأوضح أنه تم الانتهاء من توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت للأغراض الزراعية على الجمعيات الفلاحية وبواقع ٢٠٠٠ لتر لكل جمعية ليستفاد منها الفلاحون الراغبون بزراعة المحصول الشتوي أو فلاحة أرضهم، مشيرا إلى أنه تم توزيع دفعتين من المازوت على الجمعيات الفلاحية والبالغ عددها ٢١ جمعية وبواقع ألفي لتر لكل جمعية ليصل مجموع الكميات الموزعة نحو ٩٠ ألف لتر.