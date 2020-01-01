"كتائب حزب الله" العراقية: غيرنا مكان الاعتصام مقابل إقرار قانون إخراج القوات الأمريكية

جهينة نيوز:

أعلنت حركة "كتائب حزب الله" في العراق، اليوم الأربعاء، أنها غيرت مكان اعتصامها من أمام مبنى سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مقابل سن قانون يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وجاء في بيان أصدرته "كتائب حزب الله"، وهي إحدى فصائل "الحشد الشعبي" العراقي، اليوم الأربعاء: "نتقدم بالشكر والامتنان لشعبنا العزيز لموقفه البطولي في إذلال أمريكا بأكبر سفارات الشر والتجسس".

وأضاف: "لبينا دعوة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، بتغيير مكان الاعتصام قبال العمل الجاد لإقرار قانون إخراج القوات الأجنبية".

وتابع: "سنراقب عمل البرلمان، الأسبوع القادم، للمباشرة بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية وفاء لدماء الشهداء".

و فيما يلي نص البيان كامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ"

صدق الله العلي العظيم

بعدَ أن أذل أحرارُ العراقِ الإدارةَ الأمريكية عِندَ أكبر سفاراتِ الشرِ والتَجسسِ في العالم، تَتقدمُ المقاومةُ الإسلاميةُ كتائبُ حِزبِ اللهِ بالشكرِ والامتنانِ لأبناءِ الشَعبِ العراقيّ الذينَ شاركوا في هَذهِ الصفحةِ المُشرفةِ مِن صَفحاتِ المُنازلةِ مع العدو، وَتُحيي فِيهم هذا الموقفَ والعملَ البُطوليّ الذي قَل نَظيرُه.

إننا مَع خيارِ بناءِ الدولةِ، ولَن نَحيد في الدفاعِ عَن سِيادةِ وَكرامةِ العراقِ وشعبهِ، لِذا؛ واستجابةً لِدعوةِ السيدِ عادل عبد المهدي بِتغييرِ مَكانِ الاعتصامِ، لَبينا ذلك، قِبال العملِ الجادِ لإقرارِ قانونِ إخراجِ القواتِ الأجنبيةِ الغازية الإجرامية مِن العراقِ العزيز.

ونؤكدُ إننا لَن يَهدأ لَنا بال حَتى خُروج أخِر جُندي أجنبيّ مِن أرضِنا المقدسة، وَسَنُتابع وَنُراقبَ الجُهدَ السياسيّ العراقيّ في مؤسساتِه الدستوريّةِ، سيما البرلمان، للمباشرةِ في الأسبوعِ القادمِ بِتشريعِ هذا القانون، وفاءً لدماءِ الشُهداءِ والجَرحى والمُستضعفين، وإن أخفَقوا فَسيكونُ لَنا رأيٌ آخر. المَكتبُ السياسيُّ لِكتائبِ حِزبِ اللهِ