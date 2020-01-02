أبراج الخميس 2/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود اليوم ٢/ ١: ذكاء عملي هو مفتاح شخصيته، حذر، نظامي دقيق، لديه قدرة على النقد والرؤية الصائبة، مغرم بكل ماهو دقيق، يطبق النظام، يحب جمع اامثقفين حوله، يثق بالبساطة، معشره جيد قلبه كبير، احساس قوي بالعدالة، ومتعمق بالتفكير كثيراً، احتمال قضية ما تخرج من طي الكتمان، يوجد نجاح سياسي أو مالي ورغبة بالاصلاح، انتصارات، فرصة تحصل على المال من خلال تنقلات وسفريات أو تغيير إقامة، احذر من ضربة في الظهر، أمور قانونية وصراعات بخصوص تركة أو قسمة تنتهي على خير، ادخل لذاتك حتى تكتشف نفسك حظ سعيد.

الحمل: القمر ببرجك تحضر للانطلاقة نحو نشاطات تريدها وتفضلها، سوف تنتصر من دون شك، واليوم أيضاً تطلع من أي روتين وأفكار سجينة، يحتاج منك اليوم أن تبرهن على مدى إخلاصك وحبك للآخرين، تلغي صفحة وتفتح صفحة، لا يوجد شكوك اليوم، الصحةوالنفسية أفضل، انطلاقة مهنية واجتماعية ولقاءات، تسيطر وتتقدم

الثور: أنت بحاجة لتحسين واهتمام مباشر منك إلى هدوء، ابتعد عن الأجواء الحزينة أحسن من أن تأخذك الذكريات والخواطر، اليوم ذهاب وإياب أحسن أن تضيع حلاوة تعاون المقربين، انتبه لصحتك ولموضوع الغذاء، اليوم يمكن أن ترتفع المعنويات وتظهر حقائق، اليوم ابقى بحالة انسجام مع نفسك، هدوء رواق، لا تقلق ولا تدخل بضجة سير واضبط أعصابك، اليوم هدوء حتى لا يحصل لديك التباس

الجوزاء: تزداد حركتك ويكثر ضجيجك، عندك أشياء كثيرة لابد أن تعلمها، يوم جميل جداً على صعيد العلاقة مع الأحبة والأصدقاء، عندك انسجام مميز، يوم للقاءات المتكررة و يوم كريم معك لتقوم بانجازات ودعوات وأعمال، عندك قدرة على تصميم أي هدف تريده، وللبعض أيضاً إذا كان خلاف مع بعض الأصدقاء فاليوم مصالحات، نجاح على مستوى الأدبي والمعاملات المالية أيضاً، نتائج مفيدة اتكل على الاصدقاء

السرطان: اليوم تبقى ضمن دائرة الأعمال لكن النتائج غير مضمونة، عليك أن لا تعاند، وكن مسالم ومتسامح، ربما يوجد تأجيل لقضية مهنية كانت مقررة مسبقاً، لذلك اعتمد على نفسك دون أن تتأثر برأي الآخرين، احتمال يمكن للبعض أن يضللوك، ما عليك غير أن تغير وتثبت العكس، احتمال قضايا قانونية تسير فيها، انتبه على سمعتك، نهار متعب

الاسد: اليوم بدأت أن تهون تدريجياً حتى تتجاوز كل الحواجز وتتفرد في جاذبيتك، اليوم الحظ بأجوائك لتنطلق بأحاديث ونقاشات متنوعة، مواعيد متتالية تجني منها سعادة وتزداد اتصالاتك وتتنوع المعارف للبعض، تنفرض عليك مشاريع وأدوات ودعوات

العذراء: من الصباح لديك انجازات ومخططات لتزيد من رصيدك وتوصل لغاية خاصة على صعيد أمور مالية، ويلتفت البعض لمد يد المساعدة لك، وأمنيات قديمة سوف تتحقق ولكن هذه الفترة مصاريف متزايدة عليك أن تضبطها جيداً بالمقابل عندك نجاح مالي، وللبعض احتمال تقوم باهتمام بأحد الأقرباء وبأمور استشفائية بصحبة أحد من محيطك، نهار يمهد لنجاحات

الميزان: يوم جيد لإثبات القوة والرغبة في الحصول على أهدافك، اليوم أنت صاحب سياسة صالحة ومرنة لكسب كل القضايا من حولك، تبدو جميلاً ومستحب، طلة جميلة، تهتم بشؤون العاطفة وبالعلاقة مع الطرف الآخر، وستتلقى الكثير من كلمات الاعجاب والغزل، لذلك ادعم الروابط وكن أكثر تعني القوة، يوم جيد للشراكة، جرّب أن تخرج من العزلة وانتبه على صحتك وتحلى بطولة البال امام العراقيل

العقرب: ابتداء من اليوم يتراكم العمل، لذلك ابتعد عن الخطوات الجديدة، سير الامور المهمة فقط، واجبات ونشاطات اجتماعية مفاجئة، انتبحاجة لبرنامج التنظيم والتنسيق حتى تتجاوز كل العقبات، ابتعد عن الحساسية المزعجة، اجواء تخبئ عراقيل، جدول اعمالك طويل انتبه لنفسك اليوم

القوس: يوم جيد ومميز وحضور مهني قوي، يقترب الاحبة منك لتحريك بعض القضايا لصالحك، تصل بعض الاخبار لصالحك، تمضي سهرات، مناقشات ومشاريعك تربطك، تزداد الرغبة مع الاولاد، يحاول الاولاد تحريك الامور بما يخدم صالحهم، بالعموم تحدي من اجل اثبات القدرات، قادر ان تصل وتنشر الفرح حولك

الجدي: اجواؤك من الصباح لا تخلو من الفوضى وعدم الانتظام على الصعيد العائلي، كن حكيم ومرن امام افعال احد افراد عائلتك وردات فعلهم، حاول ان تهتم لارائهم حتى لا تأتي المشاكل من حيث لا تدري، اعطال ومصاريف كن جدي بالتعامل مع العائلة، تفكر في المستقبل، اليوم خالي من الراحة

الدلو: اليوم تشعر بالتحضير لحركة بنفسية مرحة أكثر و إيجاد حلول مناسبة لكل هموم عملك، يوم أخبار جديدة تشعر بحاجة لتجديد مواهبك، الوضع العاطفي ايجابي الحبيب يتفهمك، تفاصيل كثيرة ابقي على تواصل معهم مهما كانت المشاغل أو المشاكل مؤثرة، وللبعض احتمال سفر قصير أو زيارات مهمة ولكن انتبه من السرعة على الطرقات

الحوت: نهار ايجابي، تقدر أن تتفوق على معظم العقبات الواردة في بعض الحلول على خبراتك في الحياة وخاصةً اليوم الأمور المالية شاغلة ذهنك، ربما تسعى لسداد بعض الديون والفواتير، أو تنقب عن ارزاق قديمة أنت بحاجة لها، انتبه من نفقات، يمكن اليوم متمكن من موقعك، وتقدر اليوم أن تموّن نفسك على الأصدقاء حتى تطلب مساعدة، ويمكن جمعية من بنك أو من مال متزايد أو مصاريف، لكن عنوان نهارك المال