أبرز خطابات زعماء العالم إلى شعوبهم بمناسبة حلول العام الجديد

جهينة نيوز

مما لا شك فيه أن العالم يعيش قترة استثنائية في مشهد معقد يتراوح ما بين تحديات الداخل و الخارج و منه عكست خطابات زعماء العالم إلى شعوبهم بمناسبة حلول العام 2020 هذا المشهد مع استعراض ما تم انجازه و التأكيد على مواقف و خطط مغلفة بالأمنيات لتحقيق مصالح بلدانهم . و رصد" جهينة نيوز" أبرز خطابات بعض من زعماء العالم :

رئاسة الجمهورية العربية السورية بثت فيديو في رسالة غير مباشرة للرئيس بشار الأسد و السيدة أسماء للسوريين بمناسبة حلول العام الجديد تميزت في إبراز قيمة العمل ، و الإصرار على عودة سورية أفضل مما كانت ، و دروساً بليغة في تحدي الصعاب ، والتمسك بقيم الفعل الإيجابي ، إضافة إلى إبراز عناويين اهتمامات الرئاسة السورية في الجريح و الشباب و الأطفال و غيرهم من قئات الشعب .

بدأ الفيديو بكلمات للسيد الرئيس ، قائلاً :" الوطن القوي لا يكتفي بمواجهة الحرب ، و ترميم تداعيتها ، بل يقاتل و يرمم و يطور لان ابنائه لا يطمحون الى اعادته كما كان قبل الحرب و انما الى ما هو افضل" و في مكان آخر من الفيديو قول آخر للسيد الرئيس يشدد فيه ، على ان ارادة الشعب هي التي حققت هذا الإنتصار.

و في مشاهد أخرى أبرز الفيديو أيضاً الإهتمام الكبير من السيد الرئيس و السيدة أسماء بجرحى الجيش العربي السوري .

وفي مشهد للسيدة أسماء الأسد قالت: "الجريح هو مثال حي للتضحية و لازم الجيل اللي طالع يتعرف عليه و يتعلم منه لازم يعرف اذا عم يحط لقمة بتمه اذا عبينام بتخته عبينام بيبيته اذا عميروح على مدرسته و جامعته و عبيسافر من مدينة لمدينة بامان هو بفضل هذا النموذج الذي هو اعلى مثال للوطنية".

ليختتم الفيديو بقول السيد الرئيس :"بمقدار ما شعبنا عريق و متجذر في التاريخ, بمقدار ما ينظر للمستقبل بدلاً من ان يعلق بالماضي ، مهما كان مرا و قاسي ، فالذاكرة لما مر من احداث ، هي لتعلم الدروس ، لا لمراكمة الاحقاد ، و الدروس و التجارب هي التي تبني الامم و الاوطان ، و تمنحها الصلابة و المناعة ، و لان سورية قوية ، صمدت و لانها واجهت الحرب بشجاعة ، فسوف تكون اكثر قوة و متانة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه للشعب الروسي بخطاب عرض فيه المشهد الدولي الذي وصفه " بـ العاصف و الديناميكي و المتناقض " و قال : إننا نعيش في وقت عاصف وديناميكي ومتناقض. ولكننا نستطيع وعلينا أن نفعل كل شيء لضمان تطور روسيا بنجاح ومن أجل أن يتغير كل شيء في حياتنا نحو الأفضل فقط. وننتظر الآن بفارغ الصبر دقات ساعة الكرملين. ونثق ونأمل أن تتحقق من كل بد جميع خططنا وأحلامنا. وخططنا وأحلامنا الشخصية هي جزء لا يتجزأ من روسيا.

الرئيس الصيني شي جين بينغ ركز في خطابه للشعب الصيني بمناسبة حلول العام الجديد على التنمية و استغلال الوقت و مشروح حزام واحد طريق واحد لمستقبل أفضل للبشرية و ذكر بعض من انجازات السلطات الصينية و بشكل خاص تحسين مستوى 10ملايين شخص و رفعهم من تحت خط الفقر و: قال "لا نخاف من الرياح والأمطار، أو أي نوع من الصعوبات ،إن الصين ستتبع بثبات مسار التنمية السلمية، وتحمي السلام العالمي وتدعم التنمية المشتركة" ، " أننا مستعدون للتكاتف مع شعوب العالم لبناء الحزام والطريق بنشاط والعمل من بلا كلل لخلق مستقبل أفضل للبشرية".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في رسالته بمناسبة العام الجديد عكست تحديات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي و قال : أكد أنه سيوحد بلاده المنقسمة في العام الجديد عندما يتم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، واعدا البريطانيين بـ"سنة رائعة وعقد من الزمن غير عادي" ، "إن المهمة الأولى هي ضمان إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من التكتل، ثم تضميد الجراح التي فتحها الاستفتاء " .

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دافع في خطابه للفرنسيين بمناسبة العام الجديد عن مشروعه لإصلاح انظمة التقاعد، مؤكدا أنه يضمن العدالة والمساواة للجميع. وطالب ماكرون رئيس الحكومة إدوارد فيليب بالتوصل إلى تسوية سريعة" مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك و قال : "أعي أن القرارات المتخذة قد تكون صادمة وتثير مخاوف البعض، ولكن لا يمكن التراجع عن التزاماتنا"، مشددا على أن إصلاح أنظمة التقاعد "سيصل إلى نهايته، ولا تراجع عنه" .

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اعتبرت في خطاب الألمان بمناسبة حلول العام الجديد أن اللاجئين الذين تدفقوا باعداد قياسية إلى ألمانيا يمثلون "فرصة للبلاد"، محذرة من أولئك "الممتلئة قلوبهم حقدا" الذين يريدون "إقصاء الآخرين"و قالت : " من الضروري أن يتوفر للمواطنين مستقبلا عمل جيد و وظيفة مؤمنة وراتب تقاعدي يمكن الاعتماد عليه ".