الخامسة خلال ساعات .. إسقاط طائرة تجسسية في محور جيزان

جهينة نيوز:

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية ، اليوم الأربعاء ، من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في محور جيزان ..

وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسسية بسلاح مناسب قبالة قطاع الدائر بجيزان وأصابها بشكل مباشر ما ادى لسقوطها.

وقد أسقطت الدفاعات الجوية أمس الثلاثاء طائرة تجسسية نوع (فانتوم ) في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة وهي تابعة للقوات السودانية ، وأسقطت طائرة تجسسية أخرى في الدريهمي بالحديدة، كما تمكنت الدفاعات الجوية الاثنين من إسقاط طائرة تجسسية نوع “كاريال” تابعة للنظام السعودي، في أجواء منطقة الصليف بمحافظة الحديدة بصاروخ أرض جو، بالإضافة لإسقاط طائرة تجسسية في مديرية رازح بصعدة.

وخلال 2019م تمكنت الدفاعات الجوية من اسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان توزعت بين 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية وبلغ عدد عمليات التصدي والاعتراض وكذلك الإجبار على المغادرة 237 عملية.