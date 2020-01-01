البطريرك يوحنا العاشر في قداس رأس السنة الميلادية: نصلي من أجل سلام سورية واحدة موحدة

جهينة نيوز:

بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية أقيم قداس إلهي في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق اليوم ترأسه غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

عاونه في خدمة القداس الأساقفة موسى الخوري ولوقا الخوري ويوحنا بطش والوكيل البطريركي افرام معلولي ولفيف من الكهنة وجوقة القديس اغناطيوس المتوشح بالله بقيادة إلياس زيات.

وأكد البطريرك يوحنا العاشر في عظة العيد أهمية استخلاص المعاني السامية لميلاد السيد المسيح عليه السلام وقال: “علينا كمسيحيين أن ننقل بشرى الخلاص عبر صالح الأعمال ولحمتنا ومحبتنا لبعضنا البعض”.

وأضاف البطريرك يوحنا العاشر: نصلي من أجل سلام سورية واحدة موحدة من اقصى شمالها إلى جولانها المحتل ومن أقصى شرقها إلى غربها مؤكدا أن إرادة الحياة فيها لم ولن تموت وإن الشعب السوري متشبث بارضه ولن يتركها مهما كانت الصعاب أو المغريات ورغم ما عاناه من الحرب الإرهابية التي شنت ضده.

وطالب البطريرك يوحنا العاشر العالم برفع الحصار الاقتصادي الجائر الذي يستهدف الشعب السوري وعدم الكيل بمكيالين من خلال إجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار كرامات الشعوب مثل ما يسمى بقانون “قيصر”.

وقال البطريرك يوحنا العاشر: “نصلي اليوم من أجل كل مهجر ويتيم ومشرد ومن أجل كل المخطوفين ومنهم مطرانا حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي المخطوفان منذ ما يقارب سبعة أعوام.. نصلي من أجل الجولان المحتل ومن أجل فلسطين وشعبها وبيت لحم والقدس التي كانت وستبقى عاصمة فلسطين ومحجة قلوبنا مسيحيين ومسلمين ومن أجل لبنان والعراق وكل بقعة من هذا الشرق والعالم”.

ودعا البطريرك يوحنا العاشر في ختام كلمته الله تعالى أن يحمي سورية وشعبها وجيشها وقائدها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها.

وتلا القداس صلاة للدعاء بالبركة للبلاد وأن يكون العام الجديد عام خير وأمان واستقرار على سورية وشعبها.