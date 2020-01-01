توقعات الأبراج الصينية لعام 2020 "عام الفأر" : فرص ومشاريع واعدة

جهينة نيوز:

برج الفأر الصيني

برج الفأر- مواليد سنة: ١٩٦٠- ١٩٧٢ - ١٩٨٤- ١٩٩٦- ٢٠٠٨

العام الجديد سيحمل الكثير من الفرص الجديد والهامة للذين ينتمون الى برج الفأر. الإستفادة من هذه الفرص يعود لكل شخص، فإما يتم التمسك بها وإستغلالها أو يتم تجاهلها وبالتالي التفويت على النفس فرصة ذهبية قد لا يمكن تعويضها. أفضل فترة للقيام بتغييرات حياتية جذرية هي خلال الأشهر الثلاث الأولى وذلك لأن الحظ سيكون حليف الفأر.

برج الفأر سيشعر بأنه أكثر حرية خلال العام ٢٠٢٠، وعليه سيكون أكثر إنفتاحاً لتجرية أمور جديدة في مختلف المجالات. ورغم أنه لن ينسى "الواقع" ولكنه سيمضي الكثير من وقته وهو يستمتع بوقته بمفرده من خلال التفكير والحلم والإستمتاع بهذا الوقت المخصص لنفسه.

الحياة العاطفية ستكون ممتعة وعفوية بشكل عام، في المقابل الحياة المهنية ستكون حافلة بالعزيمة والتصميم من أجل تحقيق الأهداف. بشكل عام سنة ٢٠٢٠ مريحة فيها الفرص والسعادة والجد والنجاح.

برج الثور الصيني

برج الثور - مواليد سنة: ١٩٦١٠ ١٩٧٣-١٩٨٥- ١٩٩٧ -٢٠٠٩

في حال لم يكن الذين ينتمون لبرج الثور يشعرون بالرضا عن حياتهم الماضية فإن العام الحالي هو الفترة المثالية من أجل التغيير وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل لبرج الثور ولمحيطه. السنوات الماضية كانت صعبة من دون وشك ولكن في حال عمل الثور بجدية فحينها لن يجد أي صعوبة في إستعادة حياته الطبيعة والثور من الأبراج المعروف عنها بأنها تعمل بجدية وبالتالي لن يجد صعوبة في القيام بذلك. في الواقع كلما وضع الذين ينتمون لهذا البرج المزيد من الجهود كلما تمكنوا من إستعادة توازنهم بسرعة أكبر.

الحياة العاطفية ستشهد على بعض التقلبات، فهناك بعض الأوقات الجيدة وهناك بعض الأوقات السيئة وفي بعض المراحل ستكون القرارات هي إما الإستمرار أو الإنفصال وعليه هناك حاجة ماسة من أجل التفكير بهدوء وروية. في المقابل الحياة المهنية بشكل عام ستكون أكثر هدوءاً والأمور ستسير بسلاسة.

برج النمر الصيني

برج النمر ـ مواليد سنة: ١٩٦٢- ١٩٧٤- ١٩٨٦- ١٩٩٨- ٢٠١٠

الذين ينتمون الى برج النمر سيضعون أهمية كبرى على القيم وهي التي ستسيطر على مسار حياتهم خلال العام ٢٠٢٠ أو بتعبير آخر النمر سيسير حياته بالاتجاه الذي يريده ووفق القناعات التي يملكها. المقاربة هذه ستدخل الكثير من التغييرات الى حياة الذين ينتمون الى برج النمر كما أنها ستجلب الكثير من الفرص. ولهذا السبب يجب عدم السير مع التيار فقط بل يجب أيضاً خلق المسارات والمقاربات التي تتناسب مع التطلعات والآمال.

على الصعيد العاطفي الحب في الأجواء هذا العام والنمر سينشغل قلباً وعقلاً بالشؤون العاطفية سواء كان مرتبطاً أو أعزباً. أما مهنياً فإن ٢٠٢٠ هو عام جني الثمار، وفي الواقع الحياة المهنية هي المجال الوحيد الذي لا يحتاج الى تعديلات أو تغييرات لأنه يسير بشكل مثالي، ولكن في حال كان النمر غير سعيد بما هو عليه مهنياً فحينها يمكنه البحث عن مكان آخر يجعله يشعر بالسعادة.

برج الأرنب الصيني

برج الأرنب- مواليد سنة: ١٩٦٣- ١٩٧٥- ١٩٨٧- ١٩٩٩- ٢٠١١

كل ما قام به برج الأرنب العام الماضي سيؤثر وبشكل مباشر على العام ٢٠٢٠. كل الأمور التي شغلته السنة الماضية ستشغله هذا العام أيضاً ولكن الاختلاف هو أنه سيكون أكثر إدراكاً لما يقوم به. في حال كان الهدف تحقيق الأهداف فعلى برج الارنب أن يواصل العمل من أجل تحقيقها، إذ أنه لا مجال للتقدم في حال لم يتم القيام بأي جهود. الأبراج تنصح الأرنب بالمواصلة والسعي من أجل تطوير الذات. على الصعيد العاطفي هناك ميل للبحث عن العلاقات المثالية، وهذا ما قد يجعله يقع في بعض المشاكل لكونه سيبحث عن شريك وفق صورة رسمها في عقله.

على الصعيد المهني تعلم المهارات الجديدة التي تحدثنا عنها أعلاه ستعود بالكثير من الفائدة على الذين ينتمون الى برج الأرنب لكونها ستخلق له الكثير من الفرص.

برج التنين الصيني

برج التنين - مواليد سنة: ١٩٦٤- ١٩٧٦- ١٩٨٨- ٢٠٠٠- ٢٠١٢

العام ٢٠٢٠ سيكون هادئاً للذين ينتمون الى برج التنين وعليه سيكون البرج هذا أكثر واقعية مما كان عليه سابقاً. مسار الأمور بهذه الطريقة سيساعد الذين ينتمون الى برج التنين على تحقيق الأهداف في مجالات مختلفة ومتعددة في حياته. المشكلة التي قد تواجه التنين هي عدم قدرته على العثور على ما يحفزه بين وآخر ففي بعض الفترات قد يكون في حالة من النشاط الكلي والتام ويملك ما يحفزه للقيام بما عليه القيام به رغم التعب وفي أحيان آخرى قد يفقد كل ما يحفزه ويشعر بأن كل ما يريده هو التكاسل وعدم القيام بأي نشاط يذكر. ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن يختار البرج هذا الأوقات المناسبة من أجل العمل على تحقيق الأهداف والتي هي بطبيعة الحال، الفترات التي يشعر خلال بالنشاط والتحفيز.

على الصعيد العاطفي الأمور أيضاً هادئة بشكل عام ولكنها بالتأكيد غير مملة لأنها ستكون حافلة بالعفوية والطاقة المرحة.

مهنياً سيكون هناك الكثير من الفرص كي يثبت نفسه أمام المسؤولين عنه في مكان العمل ولكن كما قلنا يجب إختيار التوقيت المناسب وفق طاقته ومحفزاته.

برج الأفعى الصيني

برج الأفعى - مواليد سنة ١٩٦٥- ١٩٧٧- ١٩٨٩-٢٠٠١- ٢٠١٣

العام ٢٠٢٠ سيكون أكثر سهولة على الذين ينتمون الى برج الأفعى من دون شك. سيشعر برج الأفعى بأنه يملك حرية أكبر من السنة الماضية والتي ستمكنه من القيام بالأمور التي يستمتع بالقيام بها. في المقابل سيتمكن من التخلص من الأمور التي تزعجه في مختلف المجالات في حياته اليومية. الأجواء العام هذه ستجعله يواجه مشاكل أقل بكثير من المشاكل التي واجهها العام الماضي.

عاطفياً سيكون هناك بعض التغييرات ولكن هذه التغييرات ستطال الأفعى نفسه وليس الشريك وعليه سيكون هناك تبدلات واضحة بآلية التعامل مع والنظر الى الحياة العاطفية والشريك. في المقابل وعلى الصعيد المهني سيكون هناك تنوع كبير بسبب تغييرات قد يقوم بها أو شخص آخر يملك تأثيراً ما على حياته المهنية.

برج الحصان الصيني

برح الحصان- مواليد سنة: ١٩٦٦- ١٩٧٨- ١٩٩٠- ٢٠٠٢- ٢٠١٤

العام ٢٠٢٠ هو الفترة المثالية من أجل البدء بالتركيز على المستقبل. الفترة الحالية ممتازة ولكن المستقبل يمكنه أن يكون أفضل بكثير. التوقعات تشير الى أن الحصان سيبدأ بعدد من المشاريع الكبيرة التي ستترك أثرها على حياته، ولكن لا يجب الشعور بالإحباط حين تظهر بعض المشاكل والعراقيل، فبطبيعة الحال، المشاريع الكبيرة ستؤدي الى ظهور المشاكل والعقبات، ولكن يجب عدم الإستسلام والعمل بجدية لتجاوزها وذلك لان الفرص التي ستنتج عنها عديدة للغاية.

على الحصان ألا يخاف من العفوية ومن إتخاذ قرارات لحظوية أحياناً وذلك لان التفاؤل والذي هو جزء من شخصيته سيكون من نقاط القوة التي ستساعده على تحقيق الكثير.

على الصعيد العاطفي الأمور ستكون حماسية وفيها الكثير من الشغف، أما مهنياً فإن التقدم أمر لا مفر منه ولكن يجب القيام بإنجاز ما يجعل الحصان يستحق هذا التقدم.

برج الخروف الصيني

برج الخروف - مواليد سنة: ١٩٦٧- ١٩٧٩- ١٩٩١- ٢٠٠٣ - ٢٠١٥

توقعات العام ٢٠٢٠ تشير الى تغييرات قادمة الى حياة الخروف. سيكون البرج هذا أكثر عفوية منذ ذي قبل وأكثر إنفتاحاً ولكنه في الوقت عينه سيكون أكثر تكتماً حول العلاقات في حياته. خلافاً للسنوات السابقة سيميل البرج هذا الى أن يكون أكثر سرية حول العلاقات في حياته سواء كانت صداقة أو حب. وعلى صعيد آخر، سينكب الخروف على تحسين ذاته وذلك من أجل أن يكون أفضل نسخة ممكنة عن نفسه. على الصعيد العاطفي الأمور على وشك أن تصبح نارية وبالتالي مسارها سيصبح سريعاً وهذا ما سيؤثر على الحياة الإجتماعية التي ستصبح في آخر لائحة الأولويات الخاصة بالخروف.

مهنياً المسار سيكون سلسلاً في بعض الأحيان وبطيئاً وصعباً في أحيان أخرى، ولكن مع الصبر والإبداع كل شيء سيكون على خير ما يرام خلال العام ٢٠٢٠.

برج القرد الصيني

برج القرد - مواليد سنة: ١٩٦٨- ١٩٨٠- ١٩٩٢- ٢٠٠٤ - ٢٠١٦

العام ٢٠٢٠ هو عام البدايات الجديدة والكثير من التغييرات للذين ينتمون الى برج القرد. التوقعات تشير إلى أن برج القرد سيكون أكثر تفاؤلاً لما يحمله المستقبل له. سيكون هناكخ التصميم من أجل إحداث التغييرات التي لطالما أرادها لحياته وإستغلال الفرص المتاحة. هذه المقاربة ستجعله ينمو ويتطور على الصعيد الشخصي ما سيجعل حياته حافلة بالحماسة والمرح.

على الصعيد العاطفي سيكون هناك مبادرة لإستلام زمام الأمور وهذا ما سيضاعف الثقة بالنفس. والثقة بالنفس دائماً تنعكس بشكل إيجابي على الحياة العاطفية لانها تساهم في تحفيز التواصل الصحي على أسس متساوية.

مهنياً العفوية التي سيعتمدها القرد قد تؤدي الى أمرين، الأول هو تحسن جذري في الحياة المهنية والثاني هو تأثرها بشكل سلبي.

برج الديك الصيني

برج الديك ـ مواليد سنة: ١٩٦٩ - ١٩٨١- ١٩٩٣- ٢٠٠٥ - ٢٠١٧

برج الديك سيكون قوياً عاطفياً خلال العام ٢٠٢٠ كما أنه سيتسلح بالقيم والمبادئ من أجل مواجهة كل ما قد يواجهه. بطبيعة الحال المقاربة لن تكون سهلة بحكم أن أي شخص يعتمد المبادئ والقيم سيجد الكثير من العقبات من الذي يعتمدون اللاقيم واللامبادئ في حياتهم ولكن لحسن الحظ البرج هذا سيملك القوة العقلية والنفسية التي تمكنه من التمسك بمقاربته هذه. يجب التحلي بالتفاؤل حتى في أحلك الظروف وذلك لأن المحرك الأساسي للعام سيكون شخصية الديك.

على الصعيد العاطفي القوة التي سيختبرها ستؤثر بشكل إيجابي على علاقته بالشريك. أما على الصعيد المهني فهناك الكثير من الإندفاع الذي قد يؤثر بشكل سلبي عليها لذلك من الأهمية بمكان التروي وعدم التصرف من دون تفكير.

برج الكلب الصيني

برج الكلب - مواليد سنة ١٩٧٠ - ١٩٨٢- ١٩٩٤ - ٢٠٠٦ - ٢٠١٨

إنه عام البدايات الجديدة بكل ما تحمله من معنى للذين ينتمون الى برج الكلب. سيكون هناك الكثير من التغييرات الكبيرة في حياة برج الكلب، كما أنه سيصادف الفرص التي ستجعل حياته تنقلب رأساً على عقب وبشكل إيجابي. في الواقع الفرص لإدخال التعديلات والتغييرات على حياة برج الكلب ستكون متاحة وبشكل كبير جداً طوال العام.

لذلك من الأهمية بمكان أن يكون الذين ينتمون الى برج الكلب بحالة من التصالح مع الذات والتصرف على سجيتهم من دون إدعاء لان المقاربة هذه هي التي ستضمن لهم النجاح، بغض النظر عن العقبات التي قد تواجههم.

على الصعيد العاطفي المشاكل التي فرضت نفسها خلال العام الماضي ستختفي كلياً خلال ٢٠٢٠ كما أن الوضوح في الرؤية وفي الاهداف سيكون العنوان العريض طوال العام. أما على الصعيد المهني فإن برج الكلب سيشعر بأنه محظوظ ولكن الواقع هو أنه كذلك لأنه يحمل بجدية بالغة وبالتالي كل ما يحصل معه نتيجة لجهوده ولا علاقة لها بالحظ.

برج الخنزير الصيني

برج الخنزير- مواليد سنة: ١٩٧١- ١٩٨٣- ١٩٩٥- ٢٠٠٧ - ٢٠١٩

سيختبر الذين ينتمون الى برج الخنزير مشاعر الحرية، وبالتالي سيكون هناك مساحة للإبداع. المشاعر هذه ستؤثر على الإنتاجية بشكل إيجابي بالإضافة الى كل مجالات الحياة الأخرى.

التوقعات تشير الى تضاعف مشاعر الثقة بالنفس وبالتالي الكاريزما الخاص ببرج الخنزير ستكون مضاعفة وهذا ما سيجعل تأثيره على الأشخاص في حياته، سواء المهنية أو العاطفية أو الإجتماعية أقوى بكثير من ذي قبل.

على الصعيد العاطفي المسار طوال العام ٢٠٢٠ سيكون سلسلاً والمواجهات ستكون في حدها الأدنى وهذا خبر جيد بحكم أن معدل المشاجرات في حياته كان مرتفعاً جداً خلال العام ٢٠١٩.

الحياة المهنية بدورها لن تكون معقدة كما كانت عليه خلال السنوات الماضية، ومقاربة برج الخنزير لعمله بعزم وتصميم ستضاعف نسبة تقدمه وتحقيقه النجاحات خلال العام الجديد