أغرب عادات الشعوب بالإحتفال بعيد رأس السنة

جهينة نيوز

يحتفل العالم بقدوم العام الجديد ،متمنياً عام أفضل من سابقه ، و لتحقيق هذه الأمنية ، يقوم كل بلد ببعض العادات لجلب الحظ و التي تعود في جلها إلى ثقافته والكثير من التقاليد الموروثة .

إليك بعض هذه العادات

فنزويلا

يرتدي الفنزويليون الملابس الداخلية الصفراء، فهي باعتقادهم تجلب الحظ، ليس ذلك فحسب بل ويقومون بحزم أمتعة السفر والطواف فيها حول المنزل يوم 31 من شهر ديسمبر، علها تجلب الحظ ليكون العام الجديد حافلاً بالسفر.

إنكلترا

يؤمن الشعب الإنكليزي بجلب الحظ الجيد، من خلال استقباله أول ضيف في العام الجديد، حيث ينبغي أن يكون ذكراً، ويدخل من الباب الأمامي، كما يجب أن يحمل بعض الهدايا التقليدية، كرغيف الخبز، أو الشراب، أو الفحم لإشعال النار، والتي يعتقد بأنها تجلب الحظ على مدار السنة.

إسبانيا

يجب تناول 12 حبة عنب، واحدة لكل ضربة في عداد الساعة حتى منتصف الليل، وكل حبة ترمز إلى الحظ السعيد في شهور العام الـ12 المقبلة. وفي المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة، يجتمع الناس في الميادين والساحات الكبرى من أجل تناول العنب معاً.

إيطاليا

هناك عادة لا يمكن أن يفوتها الإيطاليون في عيد رأس السنة، وهي تواجد أطباق من العدس على المائدة فهي حسب معتقداتهم تجلب الرزق

فرنسا

لن يكلفك العام الكثير من المجهود لاستقبال العام الجديد، فقط مجموعة من الفطائر اللذيذة في ليلة رأس السنة الجديدة، هذا يكفِي جدا لجلب الحظ والسعادة.

كولومبيا

يحمل الناس في كولومبيا حقائب سفر فارغة في الأحياء المجاورة خلال رأس السنة، من أجل تمني عام مقبل حافل بالرحلات الجديدة.

الإكوادور

يكتب كل شخص الأحداث السيئة التي تمر بها خلال العام على ورقة، ويقوم بتمزيقها وحرقها في إناء فخاري مليء بأوراق الصحف القديمة والخشب، ثم تخرج العائلات به لاعتقادها أنها تخيف بذلك سوء الحظ الذي قد تحمله السنة الجديدة.

الدنمارك

يكسر الناس هناك الأطباق والزجاج القديم على أبواب منازل الأهالي والأصدقاء تجنباً للفأل السيء

فنلندا

يقوم الناس هناك بإلقاء القصدير المنصهر في حاوية مياه، ومن ثم تخمين ما تحمله لهم السنة الجديدة من خلال الشكل الذي يتخذه القصدير بينما يتجمد في المياه. فإذا اتخذ القصدير شكل قلب أو خاتم، فيعني ذلك حفل زفاف، أما إذا أخذ شكل سفينة فيعني ذلك رحلة قريبة، وإذا اتخذ هيئة خنزير فيعني ذلك توافر الطعام.

اسكتلندا

يؤمن مواطنو اسكتلندا أن أول من يخطو عتبة منزله مع بداية العام الجديد لا بد أن يحمل هدية لسكان المنزل من أجل حظ سعيد. كذلك، يسير المواطنون في مسيرات فخرية ملوحين بكرات نار ملتهبة ترمز للشمس، من أجل التمتع بعام جديد نقي وسعيد.

الفلبين

تنتشر هناك الكثير من الأشياء الدائرية في أنحاء البلاد، وهي رمز إلى العملات النقدية، التي يتمنى بها السكان عاماً جديداً مليئاً بالرخاء والازدهار.

تايلاند

يحملون المياه ويلقون بها بعضهم البعض، هذه هي العادة التي يجلبون بها الحظ مع كل عام جديد.

البرازيل

يسود اعتقاد أنّ ارتداء ملابس بعينها ليلة رأس السنة يمنحهم حظاً سعيداً، ويفضل أن تكون هذه الملابس بلون الحظ، أي الأحمر، إذ يرمز للحب، أما الأصفر فيرمز للأموال.

اليونان

يقوم الناس عادة بتعليق البصل أمام المنزل ليلة رأس السنة، كرمزٍ لولادة عام جديد. أما الأهالي فيوقظون أبناءهم هذه الليلة من خلال نقرهم ببصلة في جبهتهم.