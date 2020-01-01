الحشد الشعبي يستجيب لقرار الحكومة العراقية و ينهي اعتصامه أمام السفارة الأمريكية

جهينة نيوز

بدأ المحتجون من الحشد الشعبي تفكيك خيامهم التي نصبت للاعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد و ذلك استجابة لقرار الحكومة العراقية .

ودعا الحشد الشعبي"الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة "، متوجهاً إلى الجماهير بالقول "رسالتكم وصلت ".

وثمن الحشد في بيان له "موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي "، داعياً الجميع "للمشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء في بغداد والمحافظات ".

المصدر: موقع الحشد الشعبي في العراق