استشهاد 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة

جهينة نيوز

استشهد 3 مدنيين وجرح 4 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في ناحية سلوك بريف الرقة الشمالي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية.

ونقلت سانا عن مصادر محلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت في بلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وجرح 4 آخرين ووقوع دمار في المنازل والممتلكات.

ومنذ احتلالها من قبل قوات النظام التركي ومرتزقته الإرهابيين في تشرين الأول الماضي وجراء الانفلات الأمني الذي تعيشه مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي شهدت بلدة سلوك أربعة انفجارت بسيارات ودراجات مفخخة كان آخرها انفجار عربة مفخخة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وجرح 15 آخرين.

وكانت قوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية احتلت بلدة سلوك بريف مدينة تل أبيض في الثالث عشر من تشرين الأول الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.