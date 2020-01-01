عودة أكثر من 850 مهجرا من دول الجوار إلى سورية خلال 24 ساعة الماضية

الأربعاء, 1 كانون الثاني 2020 الساعة 14:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

عودة أكثر من 850 مهجرا من دول الجوار إلى سورية خلال 24 ساعة الماضية

جهينة نيوز

أفاد مركز المصالحة الروسي اليوم الأربعاء أن أكثر من 850 مهجرا سوريا عادوا إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "عاد 853 مهجرا خلال الــ24 ساعة الماضية إلى سورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، 352 مهجرا (من بينهم 105 من النساء و180 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 501 شخص (من بينهم 150 امرأة و256 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

يذكر أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتارا، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.

وأشار البيان إلى ترميم 3 منازل سكنية ودار حضانة ومحطة كهرباء ومخبز خلال اليوم الماضي.


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