إصابات بين المحتجين بمحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد

جهينة نيوز

أُصيب العديد من المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد بعد تجدد التظاهرات، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.

وقال مصدر لقناة "السومرية نيوز"، ان "متظاهرين قاموا اليوم بحرق الإطارات أمام السفارة الأمريكية في بغداد"، مبينا ان "القوات الأمريكية ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع اطلقتها من داخل السفارة".

وأضاف المصدر إن "ذلك أدى إلى إصابة ستة أشخاص من المتظاهرين بحالات اختناق".

وقالت الرئاسة العراقية في البيان نشر على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء: "يتعرض العراق إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه. فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".

واندلعت الاحتجاجات، في محيط السفارة الأمريكية، عقب قصف الطيران الأمريكي، الأحد 29 كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن استشهاد العشرات بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.