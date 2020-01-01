الخامنئي يعلق على الغارات الأمريكية في العراق "هدفها الثأر لصنيعتهم داعش من الحشد الشعبي"

جهينة نيوز

أدان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي الخامنئي بشدة الغارات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي في العراق.

وذكر الخامنئي خلال استقباله مجموعة من الممرضين احتفالا بيوم الممرض في البلاد: "إنني والحكومة والشعب الإيراني، ندين بشدة جريمة أمريكا الأخيرة في العراق"، وذلك حسب وكالة الجمهوية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "الأمريكيين يثأرون لصنيعتهم داعش من الحشد الشعبي الذي شل داعش بتدخله وأستأصله".

​وحاول عشرات المحتجين، أمس الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" من إبعادهم عن محيط السفارة.

ويأتي هذا التطور، ردا على غارات أمريكية استهدفت، الأحد الماضي، مواقع لـ"كتائب حزب الله" العراقي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار غربي العراق، مما أفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الكتائب.