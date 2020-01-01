تواصل الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد لليوم الثاني تنديداً بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي

الأربعاء, 1 كانون الثاني 2020 الساعة 12:43 | سياسة, عربي

تواصل الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد لليوم الثاني تنديداً بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي

جهينة نيوز

واصل المتظاهرون العراقيون اعتصامهم اليوم أمام السفارة الأمريكية في بغداد تنديدا بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي والذي أوقع العشرات من الشهداء والجرحى.

ويتجمع العشرات من المتظاهرين العراقيين قبالة السفارة مجددين دعواتهم إلى إغلاقها وطرد السفير الأمريكي من العراق.

وكانت وتيرة الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد تصاعدت أمس حيث قام المتظاهرون بحرق بابين من أبوابها ومرآبها فيما أصيب عشرات المتظاهرين جراء قنابل غاز مسيل للدموع أطلقت من داخل السفارة.

إلى ذلك كشف النائب عن تحالف الفتح سعد الخزعلي عن جمع تواقيع نيابية لإخراج القوات الأمريكية من العراق والغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.

وقال الخزعلي في حديث لموقع السومرية نيوز اليوم إن “العام 2020 سيكون عنوانه لا وجود للقوات الأمريكية في العراق” مؤكدا أن سيادة البلد خط احمر على كل من يتربص الشر ب‍العراق وشعبه.

وأضاف الخزعلي: “جمعنا تواقيع وتم تقديمها بغية إدراج قانون إخراج القوات الأمريكية على جداول أعمال الجلسات .. سنعمل بكل قوة على تمرير القانون”.

وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن الأحد الماضي أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر الحشد ما فجر احتجاجات شعبية أمام السفارة الأمريكية في بغداد تنديدا بالعدوان الأمريكي.


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