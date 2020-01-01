ترامب يأمل بأن يفي زعيم كوريا الشمالية بوعوده.. وينتظر منه هذه الهدية!؟

الأربعاء, 1 كانون الثاني 2020 الساعة 12:37 | سياسة, عالمي

ترامب يأمل بأن يفي زعيم كوريا الشمالية بوعوده.. وينتظر منه هذه الهدية!؟

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وعلى خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بأنه يعول على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون.

وقال ترامب للصحفيين متحدثاً عن كيم جونغ-أون "أعتقد أنه رجل صاحب كلمة".

وكرر ترامب أيضا أنه يتوقع الحصول من كيم جونغ-أون على مزهرية شرقية كهدية، لكنه لم يشرح السبب.

هذا وصرح كيم جونغ اون، أن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم القضاء على سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستقدم قريبا أسلحة استراتيجية جديدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن تقرير زعيم كوريا الشمالية في الجلسة العامة لحزب العمال الكوري. قال أيضا إن كوريا الشمالية لن تمتثل من جانب واحد لحظر التجارب النووية حتى تتخذ الولايات المتحدة تدابير الاستجابة.


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