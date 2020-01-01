توزيع 243 مقسماً صناعياً ضمن توسع المنطقة الصناعية في حماة

جهينة نيوز:

وزعت غرفة صناعة حماة بالتعاون مع مجلس مدينتها 243 مقسماً صناعياً ضمن توسع المنطقة الصناعية في حماة وفق القطاعات الصناعية الأربعة الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية.

وأشار زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة نقلا عن صحيفة الثورة إلى أن المقاسم وزعت على مختلف القطاعات، حيث تم منح قطاع الغذائية 66 مقسماً وقطاع الهندسية 52 مقسماً والكيميائية 100 مقسم والنسيجية 25 مقسماً، مبيناً أن الغرفة تسعى إلى تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتطوير وتوسيع المنطقة الصناعية لتستوعب القطاعات الصناعية كافة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى لتحسين وضع التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية، حيث تم بهذا الخصوص إلغاء الخط 66 ك.ف ورفع الترددية لتجنب الفصل المتكرر ما جعل واقع الكهرباء في المنطقة الصناعية أفضل بكثير من السابق وأنها تعمل على تحسين الحالة الطرقية للمنطقة الصناعية وتخديم البنية التحتية بشكل أفضل وتأمين كوات تحصيل فواتير الجباية المختلفة لضمان عدم تعطل الصناعيين خلال سداد ما يترتب عليهم من فواتير.

وأوضح عربو أن غرفة صناعة حماة والمعنيين في المحافظة يسعون إلى إنشاء مدينة صناعية في ريف المحافظة الشرقي، حيث يجري حالياً التنسيق بين غرفة صناعة حماة والجهات المعنية لإقامة مدينة صناعية في منطقتي بركان وذيل العجل العقاريتين في منطقة سلمية وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة 1100 هكتار.