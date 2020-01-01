بعد انقطاع أكثر من 5 سنوات.. الكهرباء تعود إلى قرى جنوب الحسكة

الأربعاء, 1 كانون الثاني 2020 الساعة 11:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

بعد انقطاع أكثر من 5 سنوات.. الكهرباء تعود إلى قرى جنوب الحسكة

جهينة نيوز:

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة إيصال التيار الكهربائي إلى ناحية مركدة والقرى المحيطة بها في أقصى جنوب المحافظة بعد أكثر من خمس سنوات انقطاع جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن الورشات الفنية التي تعمل في المنطقة الجنوبية أنهت إجراء عدة صيانات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية 20 ك.ف، وربط الشبكة الكهربائية بمحطة كهرباء مدينة الشدادي، وإعادة تغذية ناحية مركدة وعشرات القرى المحيطة بها بالتيار الكهربائي مجدداً بعد انقطاع دام لعدة سنوات، مشيراً إلى أن تزويد المشتركين بالمنطقة المذكورة بالتيار الكهربائي يتم حالياً بشكل تدريجي، مبيناً أن وضع التيار الكهربائي سيستقر هناك خلال الفترة القريبة القادمة ليتم بعدها وضع برنامج ثابت ومحدد لإيصال الكهرباء إلى الأهالي.


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