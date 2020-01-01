أبراج الأربعاء 1/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١/ ١: يتميز بالانفتاح والمطاوعة والقدرات الغير عادية يتمسك بالفضيلة والاهتمامات، عنده تعقل ورباط الجاش وتعقل، عنده عزة نفس، لطف وانصاف وخفة روح وينسى الاساءة بسرعة، حدسه قوي، عنده بديهية ومثالية وشفقة، تسيطر عليك النزوات تدفعك للتصرف بتسرع، تجنب ما هو مبالغ فيه وسطحي، تنشغل بعلاقات انسانية، انطلاقات ومراحل وتسهيلات، سنة مهمة منزلية صحية، احذر الوساوس، لديك طريقة سرية لتنجح بامورك المالية

الحمل: يطول انتظارك بسبب بعض التأجيل والعرقلة، قد تتراجع نسبة أرباحك وتخيب امالك، لا تجازف استقرارك وحياتك اليومية انتبه من الوقوع في فخ الأوهام، مطلوب منك الهدوء لا تنفعل، كن حذر في فترات الفراغ، قدرة جيدة على التحمل

الثور: تمارس دورك كصديق وكقريب مخلص، يطمئن خاطرك ويشجعك على الانفتاح، تتقرب من الآخرين، احتمال تقدم مساعدة، تطالب بحضور شخصي يدعمك من خلال دعوة واظب حتى تستمر نجاحاتك، تحتفل في نطاق عائلي او اجتماعي

الجوزاء: نهارك يحمل اثبات وجود بسبب بعض المسؤوليات ابتعد عن الازمات والخلافات وخلي قلبك راضي ومعنوياتك مرتفعة يدخل عنصر خارجي بمحاولة مشبوهة، للبعض امتحان، للبعض شهرة واضواء، تجنب المواجهة واحفظ سمعتك، تنشط الحياة الاجتماعية وتفتح لك المجال للمشاركة

السرطان: حركة إيجابية، مثمر على صعيد تواصل مع آخرين وعلى صعيد تنقلات وأسفار مع الآخرين، توقع مزيد من التوقعات واللقاءات والاتصالات التي تجمع الشمل، توطد العلاقات، تمتد شبكة علاقاتك، يوم للامتحان وتنجح فيه، اليوم انت قوي

الاسد: بإمكانك إعادة ترتيب امورك بالمسايرة وتلطيف الاجواء، احتمال ظهور اجتماع مهم، تتقيد باي تعليمات لا ترتكب أخطاء قانونية وانتبه من السرعة، حافظ على برودة اعصابك بسبب جردة حساب وللبعض مسائل مالية استشفائية، انتبه لصحتك وصحة احد مقرب

العذراء: يوم صعب نهارك متعب، لا تنفعل وتسمح لمشاعرك بالتحكم بمجرى نهارك، كرس وقت للتفاهم والانسجام حتى تجد قواسم مشتركة مع الشركاء، مصالحة اذا انجرح كبرياءك، عرقلة وتاجيل فتاخذ وتعطي

الميزان: كرس وقتك حتى تلاحق اعمالك، انتبه من تأخير، لا تتوقف قبل ان تحقق هدفك، نظم امورك وانتبه للوقت، لا تجادل، لا تعصب حتى لا تخسر وانهي الاعمال التي تقدر عليها، حقق انجازاتك بمساعدة الاخرين

العقرب: يوم يناسبك حتى تعالج الأمور بحضورك وجوه جديدة أصحاب أفكار، يوم إيجابي مثمر وداعم تستطيع استيعاب جميع الأمور والمتطلبات، مرتاح لزوال هم وتعيد لم الشمل مع الاحبة، انت بحاجة للدعم والمصالحة مع الاطفال والاولاد، يوم لزوال مشكلة وخاصة ان صوتك مسموع

القوس: تركيزك على العائلة والأمور البيتية، تعيد بعض التوجهات، اذا وجدت الطريق مسدود او صعب حاول ترميم علاقاتك، تحتاج لبعض الاستفسارات، نسق مع العائلة لتقوى الحظوظ، لا تهمل متطلبات العائلة، بحاجة لدعمك وحضورك الشخصي، قسم منهم ينشغل بتصليحات او عقار

الجدي: قادر تدافع عن قضيتك بثقة وقناعة وتكثر حركتك منها الزيارات والاتصالات على أنواعها قدرتك عالية على التغيير تتوضح أمور تبدأ بتركيز برنامجك من سفرة قصيرة او اتصال مهم واذا عندك امتحان يوم جيد للطلاب واذا لديك مقابلة تخرج بنتيجة، يوم مهم لا تنفعل، كلماتك فيها ذكاء

الدلو: نهار نفقات متوجبة ديون ومصاريف يسيطر العنصر المالي على فترتك الأجواء مطمئنة تعيد تنظيم امورك وحساباتك، اهتم لمكسب مالي، او استرداد دين او هدية، انتبه للتفاصيل عندك عروض كثيرة للمال

الحوت: الامور تجري في مجراها الطبيعي وتستعيد كامل طاقاتك، قدرة عالية على الابداع والابتكار وتغيير التوجهات، تقدم وتجد نفسك قادرا على التصرف بحرية، تفرح لتجارب الاخرين، لا تؤجل المواعيد، اترك شمس الحياة تدخل لقلبك، انت تملك اكبر قدر من الطاقة