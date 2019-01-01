كتائب حزب الله : مصالح امريكا بالعراق اصبحت مهددة و الاعتصام حتى إغلاق السفارة الامريكية

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي، الثلاثاء، ان مصالح الولايات المتحدة الامريكية اصبحت مهددة في العراق بعد تظاهرات الحشد الشعبي التي انطلقت اليوم امام سفارة واشنطن في بغداد.

وقال محيي في حديث صحفي ان " جريمة العدوان الأميركي على الحشد الشعبي كشفت المؤامرة التي تقودها واشنطن، و على القوى السياسية التوحد لاتخاذ موقف ضد الوجود الأميركي في العراق ".

وتابع "نطالب بطرد السفير الأميركي وانهاء التواجد العسكري في العراق، "مشيرا الى ان " واشنطن تفرض هيمنتها وارادتها في العراق بقوة السلاح

واكد ان "الاعتصام الجماهيري سيستمر حتى اغلاق السفارة الأميركية وطرد السفير، و ان واشنطن تسعى الى انهاء الحشد الشعبي في العراق واستغلال فترة التظاهرات وركوب موجتها " .