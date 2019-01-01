المقداد: أي وجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان

جهينة نيوز:

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في خلال تصريح صحفي بعد لقائه علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في رد على سؤال حول الموقف السوري من الوجود الأمريكي على الأراضي السورية أن سورية وإيران في حرب واحدة ضد الإرهاب داعيا المجتمع الدولي إلى أن يكون معهما في هذه الحرب.

كما دعا المقداد الدول المتورطة بدعم الإرهاب بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن هذا الدعم لأن العالم كشف عن وجهها القبيح وخاصة بعد العدوان الأمريكي الدموي والمرفوض ضد فصائل الحشد الشعبي العراقية التي تعد إحدى أدوات الدولة العراقية في مكافحة الإرهاب موضحاً أنه كان يجب أن يتم دعم الحشد وليس قصفه ولكن هذه هي السياسات الأمريكية.

وقال المقداد: نحن على استعداد دائم للتضحية دفاعا عن وحدة أرض وشعب وسيادة سورية وإن أي وجود أجنبي غربي وأمريكي أو غير ذلك غير مشروع على الأراضي السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان واحتلال غير مشروع لأراضي سورية وهذا هو موقفنا الدائم تجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية العدوانية في المنطقة ودعمها المستمر للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية والسورية.

وردا على سؤال حول الموقف السوري من التوغل التركي في الأراضي السورية وما تسمى بنقاط المراقبة التركية أوضح المقداد أن سورية تعرف النوايا التركية والاردوغانية ولكنها ستتعامل مع أي وجود تركي على الأراضي السورية على أنه احتلال وهم يعرفون ماذا يعني الاحتلال حيث كانت لديهم تجربة في الربع الأول من القرن الماضي عندما خرجوا من المنطقة وهم يعرفون حاليا أنهم سيخرجون أيضا.