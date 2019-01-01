ضبط شحنة من الاسلحة الحربية في غرب ايران

جهينة نيوز:

اعلن حاكم مدينة باوة بمحافظة كرمانشاه غرب ايران عن ضبط شحنة تضم 55 سلاحا حربيا واعتقال عصابة بهذا الصدد مرتبطة باجهزة تجسس اجنبية.

وقال برويز ايدة بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" في كرمانشاه، ان القوات الامنية وقوات فوج الحدود بمدينة باوة تمكنت في اطار عمليات معقدة في مناطق جبلية وعرة تابعة للمدينة من ضبط شحنة من الاسلحة الحربية (بنادق ومسدسات).

واضاف، ان الشحنة تضم 55 سلاحا حربيا يستخدم معظمها في حرب الشوارع وحرب العصابات.

واوضح انه تم في هذا الاطار اعتقال 7 عناصر من عصابة مرتبطة باجهزة تجسس اجنبية.

فارس