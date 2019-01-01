"رويترز": الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات إضافية إلى محيط السفارة الأمريكية في العراق

الثلاثاء, 31 كانون الأول 2019 الساعة 18:29 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط سفاراتها في بغداد لضمان حمايتها في ظل الاحتجاجات أمام مقر البعثة الدبلوماسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن من المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة عناصر من قوات المشاة البحرية في منطقة السفارة ردا على أعمال الشغب ومحاولة اقتحام المبنى من قبل المحتجين.

وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه سيتم إرسال مجموعة صغيرة من العسكريين وهي ستأتي من أراض أخرى في المنطقة.

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على العدوان الامريكي، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ الحشد الشعبي العراقي.


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