ضبط صواريخ تاو امريكية و اسلحة و ذخائر من مخلفات تنظيم جبهة النصرة جنوب ادلب

جهينة نيوز:

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية وأجهزة اتصال غربية كانت بحوزة الإرهابيين قبل اندحارهم من المنطقة.

و ذكر قائد ميداني انه خلال العمليات العسكرية لوحدات من الجيش في قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي الشرقي تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من بينها مدافع من عيارات مختلفة وصواريخ “تاو” أمريكية الصنع مع قاعدة إطلاق وطائرة مسيرة مذخرة كبيرة وأربع طائرات مسيرة صغيرة وعدة بنادق آلية وقناصات بالإضافة إلى طلقات مدافع وهاون وذخائر أسلحة رشاشة من مخلفات المجموعات الإرهابية.

وأضاف إنه تم العثور أيضاً على عربة إشارة قتالية مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال مقدمة من منظمة دنماركية بالإضافة إلى مشفى ميداني يتضمن مواد طبية وإسعافية وجراحية تركية المنشأ.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 24 من الشهر الجاري تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.