مقتدى الصدر تعليقاً على أحداث السفارة الأمريكية : ليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً

جهينة نيوز
دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، العراقيين إلى الإبتعاد عن التصرفات غير المسؤولة و ترك زمام
الأمور بيد القوات الأمنية حصراً و ذلك في إشارة منه للاحتجاجات في محيط السفارة الأمريكية في بغداد .
وقال الصدر في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات
الإقليمية والدولية، وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".
و اضاف: "اليوم أنا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟".
وتابع: "هلموا إلى توحيد الصفوف بأسرع وقت ممكن، ولتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض
الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً".
و في وقت سابق أعلن المتظاهرون المطالبون بإسقاط نظام الحكم في العراق ، براءتهم من الأحداث التي يشهدها محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.