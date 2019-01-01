مقتدى الصدر تعليقاً على أحداث السفارة الأمريكية : ليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً

جهينة نيوز

دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، العراقيين إلى الإبتعاد عن التصرفات غير المسؤولة و ترك زمام

الأمور بيد القوات الأمنية حصراً و ذلك في إشارة منه للاحتجاجات في محيط السفارة الأمريكية في بغداد .

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات

الإقليمية والدولية، وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".

و اضاف: "اليوم أنا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟".

وتابع: "هلموا إلى توحيد الصفوف بأسرع وقت ممكن، ولتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض

الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً".

و في وقت سابق أعلن المتظاهرون المطالبون بإسقاط نظام الحكم في العراق ، براءتهم من الأحداث التي يشهدها محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.