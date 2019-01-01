المتظاهرون لإسقاط نظام الحكم العراقي يعلنون براءتهم من احتجاجات الحشد الشعبي بمحيط السفارة الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن المتظاهرون المطالبون بإسقاط نظام الحكم في العراق ، مساء الثلاثاء، براءتهم من الأحداث التي يشهدها محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.

و في بيان تلاه أحد الناشطين، من مبنى "المطعم التركي" الذي يعتبرغرفة عمليات للمتظاهرين المناهضين للطبقة الحاكمة، إن "اعتصامنا في التحرير والمناطق القريبة عليها وليس لنا علاقة بالخضرا ".

وأضاف البيان أن المتظاهرين يعلنون براءتهم "من الأعمال التي تحدث هناك" ، مؤكدا أن المظاهرات المستمرة منذ أكتوبر الماضي "ستبقى سلمية حتى النصر".

و كانت الاحتجاجات العراقية اندلعت في 1 تشرين الأول 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة. ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة. وندّد المتظاهرون أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

المصدر وكالات