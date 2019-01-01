الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد الثلاثاء علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له .

و استمع الأسد خلال اللقاء من خاجي لعرض حول أهم النقاط التي تناولها لقاء جنيف الأخير بين كل من إيران وروسيا وتركيا وآخر مستجدات اجتماع أستانة، والمناقشات التي دارت خلاله حول عدد من المواضيع وعلى رأسها موضوع لجنة مناقشة الدستور والتطورات في منطقة الجزيرة السورية .

و أشار الأسد إلى محاولات الطرف الآخر والدول الداعمة له، وضع العراقيل والعقبات أمام عمل اللجنة، تحت مسميات متعددة لحرفها عن مهامها وهدفها.

و أوضح الأسد للوفد الإيراني أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في تلك المنطقة، مشددا على أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة، وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر.

و هنأ الوفد الإيراني الرئيس الأسد والشعب السوري بالانتصارات التي تحققها العملية العسكرية في إدلب حاليا