البلاط العُماني: السلطان قابوس في حالة مستقرة، ويتابع برنامج العلاج المقرر.

جهينة نيوز:

أعلنت سلطنة عمان أن السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد ، البالغ 79 عاما من عمره ، في حالة صحية مستقرة وهو يتابع حاليا عمليات العلاج المقررة.

وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر".

وأضاف البيان أن السلطان قابوس "يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".

وحكم السلطان الذي قاد انقلابا أبيض بمساعدة من بريطانيا عام 1970 ، وسافر للعلاج مرتين على الأقل منذ عام 2014 من سرطان القولون ، ولم ينجب قابوس أولادا ولم يحدد خليفته، ولكنه سجل سرا وصيته في رسالة مختومة موجهة لمجلس العائلة.

وتحكم عائلة البوسعيد سلطنة عمان منذ منتصف القرن الثامن عشر ، وتنص المادة السادسة في القانون الأساسي العماني على أن تختار العائلة خليفة بعد ثلاثة أيام من وفاة السلطان ، وفي حالة فشلهم في التوصل لاتفاق فإن مجلس الدفاع الوطني ورئيس المحكمة العليا ورئيس الغرفة العليا والدنيا من مجلس الشورى يفتحون معا الرسالة الأولى ويعينون خيار السلطان على عرش السلطنة.

وتهدف السرية حول هوية السلطان القادم إلى الحفاظ على سلطة السلطان أثناء حياته ، وهناك مغلفان أحدهما محفوظ في قصر سلطاني في ميناء صلالة جنوبي البلاد.

المصدر وكالات