ترامب: إيران مسؤولة عن الهجوم على سفارتنا في بغداد و ستحاسب

الثلاثاء, 31 كانون الأول 2019 الساعة 15:05 | سياسة, عالمي

ترامب: إيران مسؤولة عن الهجوم على سفارتنا في بغداد و ستحاسب

جهينة نيوز:

حمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد من قبل محتجين على استهداف مواقع لـ "الحشد الشعبي" في العراق ، متوعداً بمحاسبة طهران .

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين. قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما. الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأمريكية في العراق ، نحملهم المسؤولية كاملة و ستتم محاسبتهم ، وإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".

هذا و اقتحمت مجموعات من المحتجين العراقيين على الغارات الأمريكية الأخيرة محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية و قام جنود أمريكيون "المارينز" يتمترسون فوق اسطح مبنى السفارة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع فيما تحركت السلطات العراقية وأرسلت اربعة افواجًا امنية مع بدء انسحاب المحتجين من محيطها لحمايتها.

المصدر وكالات


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