المارينز في مواجهة المحتجين وعبد المهدي يطالب الحشد بمغادرة السفارة فوراً

جهينة نيوز:

مع تجمع الألوف من المحتجين اليوم الثلاثاء بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية و دخولهم محيط السفارة و يقودهم قادة الحشد الشعبي مع اعلان اعتصام مفتوح امام مقرها ونصب خيام حتى اغلاقها.

تحركت السلطات العراقية وأرسلت اربعة افواجًا امنية مع بدء انسحاب المحتجين من محيطها لحمايتها، فيما اتخذ عناصر المارينز بداخلها مواقف دفاعية، وبدأ اجلاء موظفي السفارات الاجنبية وبعثة الامم المتحدة من المنطقة الخضراء.

فقد اعتصم العشرات من عناصر الحشد الشعبي مع بدء تشييع قتلى القصف الاميركي لحزب الله العراقي امام مبنى السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء المحمية في وسط بغداد وحاولوا اقتحامها ثم نصبوا خياما وبدأوا اعتصاما للاحتجاج على القصف امامها.

و لدى اقتحام عناصر الحشد المحتجين لباحة السفارة فقد تم اطلاق صفارات الانذار وانتشار عناصر المارينز الاميركيين المكلفين بحماية السفارة على اسطحها وهم بكامل استعداداتهم العسكرية واسلحتهم في مواجهة اي اقتحام. وقد وصل وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري الى مبنى السفارة في محاولة لابعاد المحتجين وتهدئة الوضع.

وقد التحق مستشار الامن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقيس الخزعلي قائد عصائب اهل الحق وهادي العامري قائد بدر وحميد الجزائري قائد كتائب حزب الله العراقي التي تعرّضت لقصف الطائرات الاميركية مساء الاحد الماضي.

و من جهته طالب رئيس الوزراء العراقي المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد بمغادرة حرم السفارة فورا و شدد على أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية ويعاقب عليه القانون