تجديد الوعود .. غاز دمشق: "الأزمة إلى انفراج الأسبوع القادم"!

جهينة نيوز

أكد مدير فرع الغاز في دمشق وريفها نائل علاف أنه خلال الأسبوع القادم سوف يتحسن الوضع وسيكون هناك انفراج وتوافر لمادة الغاز بشكل أكبر في الأسواق وذلك مع استمرار توريدات الغاز، كاشفاً أنه خلال الفترة الماضية توقفت التوريدات لمدة تزيد على 15 يوماً الأمر الذي سبب نقصاً بالمادة في الأسواق حينها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علاف أن توريدات الغاز حالياً مستمرة ولم تنقطع منذ مدة، مشيراً إلى أن توزيع الغاز يتم عبر سيارات المحافظة والمعتمدين إضافة للتوزيع من المؤسسة السورية للتجارة.

وبيّن علاف أنه تتم حالياً تعبئة 13 سيارة توزيع للغاز تابعة لمحافظة دمشق توزع يومياً على أحياء المحافظة كل منها تحوي 250 أسطوانة.

وكان مدير عام شركة «محروقات»- مصطفى حصوية اكد لـ«تشرين» في 22 الشهر الجاري أن ما حصل من اعتداءات إرهابية على المنشآت النفطية لن يؤثر في عملية سير توزيع الغاز الذي أتى ويأتي بكميات كبيرة "على حد تعبيره" ووعد حينها انه خلال أسبوع ستغطى الأسواق بشكل كامل بمادة الغاز.