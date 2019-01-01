بعد تخلي المنتخب الإسباني عنه.. مورينيو "رقم 1" في موناكو

جهينة نيوز

تسلم الإسباني روبرت مورينو أمس الاثنين مهامه رسميا في قيادة موناكو الفرنسي لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ليوناردو غارديم، الذي أقيل لسوء النتائج.

وحسبما افادت وكالة أ ف ب وضع مورينو خلفه الغبن الذي تعرض له مع منتخب بلاده لكرة القدم، وأعرب عن سعادته بأن يصبح "الرقم واحد" مع فريقه الجديد، بحسب ما أكد خلال تقديمه كمدرب لموناكو موضحا: "أمضيت 9 أعوام مذهلة بجانبه (إنريكي)، لكن كل ذلك أصبح الآن من الماضي. اليوم، يتم تقديمي كمدرب لموناكو. دربت منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري وحصلت على رخصتي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حين كنت في الخامسة والعشرين".

وتابع المدرب البالغ 42 عاما:" لطالما أردت بأن أكون الرقم واحد. أنا في بداية هذه المرحلة".

وتخلى المنتخب الإسباني عن خدمات مورينو على الرغم من قيادته إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، وذلك من أجل إعادة لويس أنريكي إلى منصبه السابق.

وقرر موناكو الاستعانة بمورينو بعدما أقال جارديم للمرة الثانية في قرابة عام، وذلك بسبب علاقته المتوترة بالإدارة الروسية لنادي الإمارة الذي تحسنت نتائجه في الآونة الأخيرة حيث جمع 10 نقاط من أصل 12 في آخر أربع مراحل من الدوري.

ويحتل موناكو حاليا المركز السابع، وهو أنهى العام بفوز كبير على ضيفه ليل (5-1) في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، على أن يبدأ مشواره مع مدربه الجديد اعتبارا من السبت حين يلتقي رينس على أرضه في الدور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا.