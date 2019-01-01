روحاني: إيران تمر حاليا بأسوء أنواع الحظر لكن الشعب لن يستسلم

جهينة نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن "طهران تواجه حاليا أسوء أنواع الحظر لكن الشعب لن يستسلم واستطاع أن يتصدى بحزم للعدو في كل مكان".

وخلال تدشين مترو أنفاق جديد غرب طهران أكد روحاني أن "ما تحقق اليوم من إنجازات، كان في ظل تضحيات وتفاني وإيمان الشعب"، منوها إلى أن البلاد "اجتازت أيام صعبة في فترات مختلفة من الثورة والحظر والحرب المفروضة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "كل يوم يمر، يتمكن عمالنا المهرة والمهندسون والمدراء الأكفاء من تحقيق المزيد من الخدمات للشعب".

وأعلنت الولايات المتحدة، في أيار 2018، انسحابا أحاديا الجانب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت لاحق أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.