بومبيو لغوتيريش: الهجمات الاخيرة على الحشد الشعبي هدفها ردع إيران!

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم امس الاثنين، الوضع في سورية والعراق في سياق الضربات الأمريكية الأخيرة.

وجاء في بيان الخارجية: "ناقش وزير الخارجية بومبيو، مع الأمين العام غوتيريش، الهجمات الأخيرة في العراق، التي أدت إلى مقتل مواطن أمريكي وعرضت حياة العديد من الأمريكيين للخطر".

وأضاف البيان "كرر وزير الخارجية التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران".

وأضافت وزارة الخارجية، أن بومبيو "وافق على الحفاظ على اتصال وثيق مع الأمين العام".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت يوم الأحد 29 كانون الأول، قصفها لمواقع تابعة لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 شخصا وإصابة ما يقارب 52 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.