زيادة الرواتب لورثة المتقاعدين المدنيين توزع خلال أسبوعين

جهينة نيوز:

كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات- باسم الجاجة لـ«تشرين» أن عدد المستحقين من متقاعدي وورثة المدنيين والعسكريين بلغ ٦٦٧ ألفاً بكتلة مالية تقدر بـ٢٥ مليار ليرة مع الزيادة الأخيرة للرواتب وأنه لا يوجد أي مشكلة في السيولة لديهم.

ولفت الجاجة إلى أن المؤسسة حرصت على تنفيذ مرسوم زيادة الرواتب في أسرع وقت ممكن، ويجري العمل الآن على إنجاز الملاحق الخاصة بالزيادة لدمجها مع دفاتر المعاشات، ومعظم الرواتب برفقة الزيادة أُلحقت ضمن المصارف والحساب الجاري، وتطبع دفاتر المعاشات التي بلغ عددها ١٧٥ ألفاً ليلاً ونهاراً في ورشة عمل متكاملة ولساعات متأخرة بجهود ٤٣ موظفاً وموظفة عملوا طوال فترة عطلة عيد الميلاد وسيعملون أيضاً أثناء عطلة رأس السنة.

وأشار الجاجة إلى أن الجميع سيحصل بداية العام على قسائم المعاشات مرفقة بالزيادة الأخيرة، وأن فروع المحافظات والمكاتب التابعة للمؤسسة في المحافظات ستقوم بالتوزيع في اليوم ذاته حتى نهاية العام.

من جانبه أوضح معاون رئيس فرع دمشق للتأمينات والمعاشات- علي الحلو أن المتقاعد المدني سوف يحصل على دفتر المعاش مدموجاً مع ملحق الزيادة في مطلع العام المقبل مباشرةً، بينما كل قسائم ورثة المدني جاهزة ولكن ملحق الزيادة سيكون جاهزاً خلال الأسبوع الثاني من العام الجديد، مبيناً أن دفاتر المتقاعدين وورثة المدنيين ستُوزع ضمن المؤسسة في النافذة الواحدة، أما المتقاعدون وورثة العسكريين فستوزع دفاترهم ضمن عدد من المصارف نظراً لكثرة أعدادهم مقارنة مع المدنيين.

وأضاف الحلو: إن دفاتر المعاشات بشقيها المدني والعسكري ستوزع أيضاً في كل من مكاتب القنيطرة والقطيفة وسيستفيد من مكتب القطيفة الكائن في بلدية المنطقة جميع أهالي القطيفة والرحيبة ومعضمية القلمون. مؤكداً ضرورة اصطحاب أوراق ثبوتية من قِبل صاحب العلاقة لكي يستطيع مالك الدفتر الحصول عليها وهذه الأوراق هي: إخراج قيد للمتقاعد، وإذا كان ورثة متقاعد فهي إخراج قيد لكل من الزوجة والبنات، إضافة إلى ورقة غير موظف وغير مشمولين بالتأمينات الاجتماعية للإناث الورثة أيضاً، والأولاد الذكور تحت السن القانوني مصدقات دراسية، مبيناً أن هذه الأوراق يجب أن تقدَّم سنوياً أصولاً للمؤسسة.

بدوره أشار مدير التقاعد العسكري في المؤسسة- محمد وهيبة إلى أن في بعض المصارف نسبة متقاعدين عسكريين وورثة أكثر من المدنيين ولذلك سُترسل الدفاتر الخاصة بهم إلى عدد من المصارف لتوزيعها لهم لكيلا يصبح هناك ضغط في الإدارة العامة في دمشق، موضحاً أن كل قسائم معاشات المتقاعدين وورثة العسكريين أُنجزت برفقة الزيادة وأنه يمكنهم استلامها مع بداية العام. وبيَّن وهيبة أن المصارف التي ستوزع فيها دفاتر المعاشات للمتقاعدين والورثة العسكريين على مدار أسبوع هي المصرف التجاري٢ في شارع النصر مقابل القصر العدلي، المصرف التجاري٤ في الحريقة، المصرف التجاري٥ عند جسر فكتوريا، المصرف التجاري١١ في البرامكة بجانب كلية الاقتصاد، والمصرف التجاري ١٦ في الميسات والمصرف الزراعي في قطنا، وأيضاً في النبك ويبرود وسيرسَل إليهم موظف على مدار يومين لتوزيع قسائم المعاشات للمتقاعدين والورثة للمدني والعسكري وبقية المصارف توزع في الإدارة المركزية في دمشق- شارع الثورة.